Lo reitera: La presidencia de México no está en el radar de Samuel

Samuel García reiteró este jueves que la presidencia de la República no está en su radar y de esta manera respondió a diferentes sectores políticos que lo critican y afirman que va tras la candidatura en 2024.

“No puede salir uno, y en política ¡peor!, te va bien y ¡no, ya es presidenciable¡, y ¡bolas!, te dejan tuerto. No es el momento, no lo digo por política, yo no traigo en el radar el 24, lo digo por Nuevo León”, expresó el gobernador.

Indicó que este es el momento para el Estado.

“Hoy Nuevo León, el T-MEC, el nearshoring, la prosperidad económica… las mejores universidades, un gobierno incorruptible y una sociedad que va saliendo del covid, ¡pues es el momento!, no hay otro para que Nuevo León diga ¡aquí estamos presentes!”.

García reiteró que Nuevo León es el motor económico de México y está en los ojos del mundo.

“Para atrás ni para agarrar vuelo, ¡puro para adelante!”, dijo.

La bonanza económica que vive la entidad, añadió, no llega por sí misma, hay que ir a buscarla.

“Tiene que ir uno y demostrarle al mundo las ventajas, bondades, competitividad, incentivos, leyes y programas que hay en Nuevo León para que vengan. No van a llegar por arte de magia o por casualidad”.

Este fin de semana el gobernador viajará a Hannover Alemania, invitado a un hub de electromovilidad.

Entregan premios Tecnos NL 4.0

Para reconocer la contribución y el desarrollo de soluciones alineadas con la Industria 4.0 de empresas e instituciones, el gobernador encabezó este jueves la entrega de los Premios Tecnos Nuevo León 4.0.

El mandatario reconoció a los ganadores, a quienes ofreció el respaldo del Gobierno del Estado para el impulso de sus proyectos. Además, destacó la importancia de la innovación en materias de salud y agua.

“A partir de hoy vamos a poner puntual atención como gobierno, en ver cómo impulsar y conectar sus proyectos con el Gobierno del nuevo Nuevo León”, dijo. “Para mí es muy importante ver innovación en este Estado”.

El Premio Tecnos se creó en 1993, y en 2017 se convirtió en Premio Tecnos N.L. 4.0, para reconocer públicamente la contribución de las tecnologías inteligentes dentro de las organizaciones, como parte del enfoque Industria 4.0.

Los ganadores, por categoría y subcategoría, son:

Categoría Convivencia Humana en una Ciudad Incluyente.

• Subcategoría Ciencia y Artes del Hábitat: KIA México.

• Subcategoría Educación Permanente: Machine Care.

• Subcategoría Ciencias de la Vida y el Bienestar: App + Labros.

Categoría Desarrollo y Transformación Sostenibles.

• Subcategoría Transformación Digital Transdisciplinaria: Cemex.

• Subcategoría Ingeniería disruptiva y digitalización operativa: Introid.

• Subcategoría Ingeniería y estado del arte tecnológico: Christus CEI.

Categoría Casos Prácticos Aplicables con Éxito

• Subcategoría Industria y Manufactura Responsables: Tecnológico de Monterrey.

• Subcategoría Mejora Continua: Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Subcategoría Valor Agregado en Servicios: Christus CEI.

Categoría especial Uso Eficiente del Agua.

• Subcategoría Cuidado y Saneamiento del Agua: Azzi Applied.