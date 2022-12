“Vamos a estar los seis años, no anden especulando”: Samuel García

Que siempre no…

Después de que el lunes Samuel García se “autodestapó” para la carrera por la Presidencia de México, apenas dos días después aseguró que siempre no, y reiteró a los ciudadanos de Nuevo León que cumplirá con sus seis años de mandato.

“Lo que yo dije es que en Movimiento Ciudadano están los mejores perfiles, más que los priístas y los panistas y todos. Yo lo que quise señalar es que Movimiento Ciudadano no ocupa ir en bola ni revuelto, solos pueden ganar”, expresó García durante una entrevista.

Señaló que siempre dijo estar concentrado en Nuevo León.

“Y me venían correteando: ´oiga, ¿entonces sí o no?´. (Y les respondía): ´Estoy concentrado enteramente en Nuevo León´. Entonces les dije: ´mira, hay muchos gallos, me apunto, pero no dije cuando… tranquilos´”, explicó el gobernador.

Y este miércoles, en una historia de Instagram, García reiteró que continuará el frente del Estado.

“El Gobierno del Estado tiene un atlas de riesgos, un diagnóstico de todos los problemas y cómo los vamos a atender, entre ellos el covid, el agua, la seguridad, los feminicidios, la contaminación”, explicó el mandatario estatal.

Este 7 diciembre, añadió, es un día muy importante para Nuevo León.

“Este gobierno ya desarrolló un Plan Estatal de Desarrollo del sexenio 2022-2027. Vamos a estar los seis años pa´ que no anden especulando”, aseguró. “Ya tenemos un primer informe, de primero lo primero. Arrancamos los grandes proyectos del nuevo Nuevo León”.

A un año de su administración este 7 de diciembre dio un paso definitivo en la planeación estratégica del Estado.

“Roma no se hizo en un día, estamos haciendo los proyectos que la vieja política no hizo en 30 ó 40 años: tren suburbano, las tres líneas de Metro, la carretera de Colombia, la interserrana, el periférico, hospitales. ¡Pero eso es obra pública!”.

Recordó que el 1 de octubre se publicó la nueva Constitución del Estado.

“Prevé todos los nuevos derechos y las reglas, el pacto social que quiere Nuevo León para nuestro futuro. Este proyecto yo llevaba ocho años echándolo a andar; tres tesis doctorales (para) buscar la Constitución más federalista, autónoma, verde, progresista, de futuro, para tener un estado global conectado e internacional”.

Dijo que al ser un hecho histórico (la publicación de la Constitución) todos los 1 de octubre se celebrará.

“Con la nueva Constitución va a generar un plan estratégico para el año 2040, vamos a pensar a 20 años para que no andemos cada tres o seis años inventando el hilo negro, con improvisaciones”, expresó García, “el plan estratégico va a regular en futuro de Nuevo León en cuanto a finanzas públicas”.

Aseguró que el Estado está mejor que nunca.

“Es el mejor estado financieramente hablando del País. Seguridad, justicia, desarrollo social, salud, educación, arte, cultura y deporte. Estoy muy emocionado, vienen para mí los mejores cinco años; lo importante ya arrancó, ya está hecho. ¡Primero lo primero!”, expresó el gobernador.