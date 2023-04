¡Qué talento! El “compañero” Erik Solheim Rocha, conductor de “Telediario”, es imitador

Al verlo tan serio, en su papel de co titular de “Telediario del mediodía”, junto a María Julia Lafuente y Luis Carlos Ortiz, nadie imaginaría que Erik Solheim Rocha es un imitador de voces, tan bueno, que seguramente sería un éxito si presentara un show.

Y es que durante una transmisión del noticiero, María Julia prácticamente lo obligó a demostrar sus dotes artísticas y entre risas Erik imitó las voces de la propia licenciada, a Chabelo y hasta al gobernador Samuel García.

“Ya me enteré, compañero, ya me enteré; ya supe. Desde mi oficina tengo ojos, oídos por donde quiera y vi la semana pasada en la sala de juntas cómo los tenía usted a todos, atacados de la risa. Ya sé que me imita compañero, ya sé... ¡y apenas tiene tres meses aquí!, ¿qué esperar cuando tenga 11 años? Luis Carlos (Ortiz) nunca me ha hecho eso”, dijo María Julia, “reclamando” al joven periodista por haberla imitado mientras él finge no saber de qué le habla.

“Yo a usted la respeto mucho, lic; a todos… no podría yo lic”, respondió Erik.

“Ya escuché las virtudes que tiene usted como imitador y no nada más de uno ni de dos, tres personajes… ¡de muchos! Yo lo escuché”, replicó María Julia.

“¿Deverás escuchó usted, lic?”, añadió él.

“Hágalo… ¡hágalo!”, exigió María Julia a Erik mientras él se resistía. “¡Hágalo, le estoy diciendo! Ya estamos en la parte final (del noticiero), ¡hágalo!”.

Y Erik responde imitando la voz de la titular: “¡No, no es cierto eso que le están diciendo!”, mientras la periodista, sorprendida, suelta la carcajada.

Posteriormente Erik pronuncia una de las frases más populares de María Julia: “¿Ya comió, compañero?”.

“No puede ser, maldito”, expresó la titular del espacio informativo. “Vas a ver, ahorita hablo con Rosy; es el último día que estás aquí”.

Pero Erik sorprendió, una vez más, al replicar con la voz de Chabelo: “Por favor, licenciada. Yo me quiero quedar aquí en ´Telediario´. Es más, ¿le entra a la catafixia?”.

“¡Chabelo, ese es Chabelo!, ¡qué bárbaro! Otra vez hágame el de Chabelo”, expresó la licenciada.

“Estamos aquí, con todos los cuatitos y cuatitas…”, pero Erik ya no pudo más y se echó a reír.

“¡Sígale, sígale bien, en serio!. Un imitador no anda riéndose. ¡Sígale!”.

“Licenciada, ¿va a querer usted lo que tengo en la bolsa izquierda o lo que tengo en la bolsa derecha?”, añadió Erik mientras María Julia continuaba riendo.

También imitó al narrador del programa “Los secretos de la magia”.

Pero el punto máximo fue cuando remedó a Samuel García.

“Voy a hablar muy seriamente con el señor gobernador”, expresó María Julia. “También escuché cómo lo imita”.

“Algo hay de eso”, señaló Erik y procedio a simular al mandatario estatal: “¿Buenooo? Habla el señor gobernador. No me le digan nada a mi compadre. Ya le dije a Marianis: ´Mariel no vino con torta bajo el brazo, vino con Tesla, licenciada… y mi compadre Erik ¡se queda! (en el noticiero)”.

“¡Achis, achis! Eso lo decide el patrón no él… muy buena… ¿desde cuando hace eso, Erik?”, cuestionó María Julia.

“Desde siempre, lic…”, respondió Erik.