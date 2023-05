¡Adiós a la venta de mascotas! Si quieres comprar un perro o un gato en NL, ¡cuidado!, esto es lo que tendrías que pagar de sanción

En Nuevo León ya no habrá posibilidad de hacer negocio con perros y gatos. Foto: Dreamstime

Si planeas comprar un perro o un gato de criadero… sería bueno que reconsideraras otra opción porque desde el primer minuto del 1 de mayo está estrictamente prohibido realizar este tipo de transacciones de acuerdo a reformas en la Ley de Bienestar Animal de Nuevo León, estado que será el primero en realizar estas modificaciones.

Y no sólo eso, las sanciones para el vendedor y comprador de perros y gatos se elevarían hasta 1 millón de pesos.

La idea es reducir el número de mascotas que sufren de crueldad al ser abandonadas a su suerte después de que dejan de ser atractivas para sus propietarios.

De acuerdo a información de Alfonso Martínez, actual subsecretario de Protección al Medio Ambiente, hasta diciembre de 2022 en Nuevo León había casi 2 millones de caninos y felinos en las calles, lo cual implica un grave problema de salud, no sólo para ellos, sino para el humano.

En los últimos meses se reportaron diversos casos de rickettsiosis, enfermedad transmitida por las garrapatas que, en algunos casos, puede ser fatal.

Los principales vectores de estos parásitos son los perros en situación de calle.

La Secretaría de Medio Ambiente dio a conocer en diciembre de 2022 que esta reforma a la ley entraría en vigor en mayo de 2023 por lo que de ahora en adelante las tiendas de mascotas no podrán vender perros ni gatos, excepto que provengan de refugios o centros de protección animal registrados ante la dependencia estatal, sin importar si son de raza o no.

Para poder adquirirlos se requieren algunos requisitos:

1.- Sólo perros o gatos esterilizados que vengan de albergues o centros avalados por la propia dependencia estatal.

2.- Los animales deberán proporcionarse esterilizados, vacunados y desparasitados.

La reforma al Artículo 110 de la Ley de Bienestar Animal indica que las personas físicas o morales que realicen actividades de crianza de animales tienen prohibido: La venta de animales de compañía convencionales al público en general.

Pero hay una excepción: Sí podrán venderse directamente a las personas físicas o morales los animales para asistencia médica, rescate, o alguna otra circunstancia debidamente justificada, siempre y cuando el sitio de crianza cuente con el diverso registro de venta de animales.

Para casos de seguridad, solamente podrá realizarse a instituciones militares o policiacas, señala la modificación al reglamento.

Esta medida, no ha sido bien vista por los dueños de criaderos y por asociaciones civiles quienes aseguran que se está condenando a la extinción a razas puras.

Carlos Terrazas, médico veterinario zootecnista, integrante del Colegio de Médicos Veterinarios, indicó que la reforma provocaría el desempleo de mucha gente que se dedica a la crianza responsable de perros.

“En Estados Unidos la industria de las mascotas está en segundo o tercer lugar como la que más dinero genera y en México anda por las mismas. Aquí propicia trabajo para estilistas caninos, paseadores, entrenadores, médicos veterinarios”, señaló, “esta ley prohíbe muchas cosas, entre otras, que los perros se reproduzcan de manera responsable.

“¿Qué es lo que buscamos?, que se hagan modificaciones (a la ley), que no se prohíba. ¿Por qué tengo que adoptar si mi derecho constitucional me dice que yo puedo decidir si quiero comprar? La ley me está prohibiendo comprar un perro de raza pura”.

Terrazas añadió que hay un concepto equivocado sobre la compra de animales de raza.

“La gente que adquiere un perro de raza pura no lo va a echar a la calle porque invierte en vacunaciones, en estética, en entrenamientos. No digo que quienes tienen un perro mestizo no lo atiendan, pero la mayor parte de la derrama económica es por parte de los criadores”.

El veterinario reiteró que se generarían pérdida de empleos en muchos sectores.

“Para empezar vas a acabar con estilistas, con paseadores, con entrenadores, con manejadores de perros, con las marcas de alimento. Las asociaciones viven de lo que les dan y no invierten en bultos de marcas reconocidas como Proplan, Royal que tienen un costo de más de 2 mil pesos”.

Terrazas añadió que con la esterilización, que también será obligatoria, algunas razas estarían en peligro de extinción.

Cuando era secretario de Medio Ambiente, Martínez destacó que se contemplaba sancionar a quienes incumplieran con el reglamento con sanciones que irán desde 5 mil pesos a poco más de 1 millón de pesos.

Más maltrato animal, ahora en Apodaca

En atención a diversas denuncias ciudadanas, inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente acudieron a una vivienda en la colonia Tréboles, municipio de Apodaca, dónde localizaron dos caninos, uno de ellos fallecido y otro en condiciones de mala alimentación.

Sumado a esto, había también un gato en el interior del domicilio.

El gato se encontraba al interior del domicilio. Foto: Cortesía Gobierno de NL

Los vecinos aseguraron al personal de la dependencia que nadie vive en el domicilio y sólo acuden los tutores de vez en cuando.

El ejemplar que falleció llegó a la casa hace apenas dos semanas.

Ante estas circunstancias, la Secretaria de Medio Ambiente interpuso la denuncia y en trabajo coordinado con la fiscalía, se obtuvo una orden de cateo ante el juez competente con lo cual los Inspectores pudieron ingresar al domicilio y asegurar al perro macho que aún se encontraban con vida, además del felino.

El único perro sobreviviente estaba en mal estado de nutrición. Foto: Cortesía Gobierno de NL

La Secretaría de Medio Ambiente, continuará con el procedimiento correspondiente para sancionar al responsable por la vía penal.

¿Qué debes saber sobre tener una mascota?

1.- Las tiendas solamente podrán vender animales rescatados, provenientes de refugios o centros caninos y felinos, registrados ante Medio Ambiente.

2.- No se podrán comprar ni vender animales de raza. Tendrán que ser regalados.

3.- Solamente estarán permitidos criaderos de animales usados para rescate o asistencia médica.