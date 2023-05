Homicidios en Nuevo León se reducen 33%: Secretaría de Seguridad

Gracias a la estrategia que la Secretaría de Seguridad aplica desde hace varios meses y con el apoyo del Gobierno federal el número de homicidios en Nuevo León se redujo un 33%, confirmó Gerardo Palacios Pámanes.

El titular de la dependencia señaló que de los 107 crímenes que se cometieron en la misma fecha, hace un año, ahora ocurrieron 70.

“Para este día de mayo del año pasado iban 107 homicidios, actualmente en este año, este mes van sólo 70″, destacó el funcionario, “de modo que tenemos una reducción de un 33% con respecto al mes de mayo del año pasado”.

Reconoció, no obstante, que están todavía a la espera de varias autopsias.

Sin embargo, los índices señalan que los homicidios van a la baja.

“Nosotros llevamos la contabilidad junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado, tenemos esa reducción con respecto a mayo, hasta el día de hoy”.

Palacios Pámanes reconoció que Seguridad tiene áreas de oportunidad.

“Continuaremos perfeccionado este modelo, incluso contemplando el apoyo de la Federación. De modo que la estrategia es la misma, lo que hay que hacer es fortalecerla con algunos pequeños cambios en la técnica, que es lo que hemos estado haciendo”.

Fuerza Civil sigue al frente en Zuazua

Fuerza Civil cumplió un mes al frente de la seguridad en el municipio de Zuazua y seguirá así hasta que termine la depuración de elementos y trabajadores que no hayan pasado las pruebas confianza.

“La depuración es en toda la nómina, no sólo son los policías del C4, es todo el personal que maneje información sensible de una corporación debe de pasar sus exámenes e control de confianza y aún estamos en este proceso”, reveló Palacios Pámanes.

En total, dijo el funcionario, se aplicaron 120 exámenes de control de confianza.

“Todavía no se tienen los resultados de todos y hasta que no aprueben esto los policías adscritos a Zuazua no podrán salir a patrullar”, destacó.