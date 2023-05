Gobierno consigue en sólo dos años 10 veces más camiones que en toda la administración de “El Bronco”

En apenas dos años de la administración de Samuel García, Nuevo León tendrá 10 veces más unidades de transporte que durante todo el gobierno de “El Bronco” y en este 2023 llegarán 2 mil camiones más para satisfacer la demanda de los usuarios.

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, señaló que con el arribo de estos vehículos se completará el total de los autobuses que se esperaban para mejorar diferentes rutas del área metropolitana.

“Nos dejaron un transporte totalmente en quiebra, deteriorado. En lugar de 4 mil 700 unidades nos dejaron 2 mil 400″, reveló Villarreal. “Llegamos y empezamos a solicitar unidades para sustituir ese déficit que teníamos de unidades de transporte”.

El funcionario destacó que los usuarios están muy contentos con las unidades que ya están dando servicio.

“Durante la administración se va a renovar toda la flota de transporte, pero en este 2023 van a llegar más de 2 mil unidades nuevas. En la administración pasada no llegaron más de 200.

“Más de 10 veces de lo que hizo todo un gobierno nosotros vamos a lograrlo en dos años”, señaló Villarreal.

Con esta cantidad de autobuses ya se completaría, por lo pronto, lo proyectado.

No son obras estúpidas

Después de que César Garza, alcalde de Apodaca, llamó “obras estúpidas” las que avala el Gobierno del Estado, Villarreal descalificó este comentario y defendió los proyectos que se realizan en la entidad.

“Nosotros estamos apoyando en las obras que nos solicita el alcalde (Luis Donaldo Colosio Riojas), no son obras estúpidas… son grandes obras que estamos haciendo porque el Estado lo requiere”.

Villarreal señaló que todas las obras y proyectos que se están realizando en esta administración son planeadas.

“Nosotros no realizamos obras estúpidas, no son obras improvisadas es lo único que quiero decir. Por eso dije que no realizamos obras estúpidas como lo dijo alguien así, pero la obras que estamos realizando están planificadas y tienen un sustento”, señaló.