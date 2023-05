Canales Clariond advierte que Nuevo León está por convertirse en dictadura y envía recomendación a Samuel

Samuel García está en un buen momento de rectificar, corregir el rumbo y no convertirse en un dictador, tal y como Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves el exgobernador Fernando Canales Clariond.

El empresario participó en la firma del acuerdo en el que la sociedad civil y el PRIAN y PRD acordaron una coalición con miras a las elecciones del 2024.

Canales Clariond señaló que a nivel nacional, sin duda, el presidente está ejerciendo una dictadura después de que él fue electo democráticamente.

“Que el Ejecutivo respete la Constitución y actúe dentro de ella. Es un llamado al señor que luchó por la democracia en este país y fue electo democráticamente. Que ejerza, y más ahora que ya está la cuenta final, que pase a la historia como un demócrata, que no lo está siendo… y no sólo demócrata en la parte electoral sino un respetuoso de la Constitución, de las libertades de los mexicanos”, destacó el expolítico neoleonés.

Por eso, añadió, la reacción ciudadana.

“No podemos permitir los ciudadanos un gobierno que a diario pisotee la Constitución, que tenga los organismos competentes recurriendo a las demandas de amparo ante cada resolución, ¡caray!”.

Canales Clariond aseguró que en Nuevo León está empezando a haber señales muy preocupantes de una dictadura incipiente.

“Salen de aquí las leyes (del Congreso), así lo dice la Constitución, que lo que aquí se apruebe pasa al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial, y lo que no le gusta (a Samuel) no lo publica… creo que no ha publicado ninguna (ley)”, expresó. “Ciertamente, las que no les gusta no las publica… ¿de qué se trata? Estamos en un estado con división de poderes”.

El exmandatario estatal, recomendó a Samuel que es momento de rectificar.

“(Es) Un muchacho joven, con cosas muy positivas. Yo soy el primero en reconocerlo, no tiene por qué gobernar así. Estamos viendo una descomposición política ¡tremenda!, es el momento de rectificar.

“Estamos iniciando prácticamente ya van dos años (de gobierno), pero estamos en un buen tiempo para rectificar”.

La recomendación de Canales Clariond es más que nada por los retos y oportunidades que vienen con el desarrollo económico que llegará por las inversiones tan importantes.

“No podemos echar por la borda esta circunstancia porque el señor se encapricha y no cumple con su responsabilidad de algo tan sencillo, pero tan importante como es la publicación de las leyes que el Congreso aprueba”, expresó.

Canales Clariond incluso invitó a García Sepúlveda que cuide mucho el estado de ingobernabilidad que está creando porque esto podría ahuyentar fuertes inversiones como Tesla.