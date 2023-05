Lo que quería el gobernador ya está listo: Aprueba Comisión el comodato para estadio de Tigres

La Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso de Nuevo León aprobó este lunes por unanimidad la solicitud del gobernador Samuel García y determinó autorizar la concesión del nuevo estadio de Tigres por 45 años, que pueden ser prorrogables a otros 15.

Durante la sesión los ocho legisladores integrantes dieron su voto a favor considerando que el inmueble será de enorme beneficio para la sociedad neoleonesa.

Mauro Molano, presidente de la comisión, explicó que en la modificación del dictamen, la cual fue sometida a votación de los transitorios, se dio plazo de noviembre de este año para realizar todos los actos jurídicos necesarios para que se pueda disponer del predio.

“Lo que hicimos hoy fue aprobar la solicitud del gobernador, lo que él quería ya está listo”, señaló Molano.

El decreto señala que: “La LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, por los razonamientos y fundamentos legales expuestos en las consideraciones vertidas en el cuerpo del dictamen, determina que es procedente la solicitud realizada por el gobernador constitucional del estado de Nuevo León, por lo que se determina autorizar la concesión por 45 años, que pueden ser prorrogables otros 15 del inmueble propiedad del Gobierno del Estado, identificado con el expediente catastral Núm. 70) 16-001-002, con una superficie a otorgar de 44 mil 904.81 metros cuadrados), ubicado en Av. Alfonso Reyes, sin número, entre Av Fidel Velázquez y calle Servicio Postal, de la colonia Regina, Municipio de Monterrey, Nuevo León, a favor de Juego de Pelota México, S.A.P.I de C.V.”.

Molano leyó que para efectos de que entre en vigor el presente decreto, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a más tardar el 30 de noviembre del año 2023, deberá otorgar la parte correspondiente del predio a favor de Juego de Pelota México, S.A.P.I de C.V. que formará parte del proyecto integral.

“Para efecto de lo dispuesto en el segundo artículo transitorio, se deberán llevar a cabo previamente los procedimientos legales correspondientes para revocar o anular cualquier otro acuerdo, convenio, decreto, concesión, comodato, o cualquier acto jurídico de transmisión temporal que se pudiera haber suscrito con anterioridad al presente decreto, a fin de estar en condiciones jurídicas que permitan otorgar la parte correspondiente del predio a favor de Juego de Pelota México, S.A.P.I de C.V. que formará parte del proyecto integral, en relación al predio objeto de concesión a que hace referencia este decreto”, añadió el panista.

La Universidad Autónoma de Nuevo León y Juego de Pelota México, S.A.P.I de C.V. agrega el decreto, deberán informar y presentar al Congreso del Estado mensualmente los avances y los documentos que acrediten la conclusión de los actos jurídicos a los que hace referencia el párrafo anterior, a fin de que la Comisión de Desarrollo Urbano verifique la autenticidad de dichos actos jurídicos.

“La Universidad Autónoma de Nuevo León y Juego de Pelota S.A.P.I de C.V. deberán presentar un calendario de ejecución con metas semestrales de la obra ´Nuevo estadio universitario´, mismo que deberá ser validado por la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado. El incumplimiento de las metas semestrales establecidas en dicho calendario, deberán ser analizadas por el pleno del H. Congreso del Estado, y en caso de ser reiterados dichos incumplimientos, podrá decretarse la revocación de la concesión de los predios objeto del presente decreto”.

Una vez verificada la conclusión de los actos jurídicos a los que hacen referencia el presente artículo transitorio, así como lo referente al segundo artículo transitorio del presente decreto, la Comisión de Desarrollo Urbano emitirá un informe al pleno del Congreso del Estado a fin de que se emita la declaratoria de entrada en vigor del presente Decreto, se informó

“En caso de no cumplirse con el plazo previsto en el segundo artículo transitorio y las condiciones previstas en este artículo tercero, no podrá entrar en vigor el presente decreto, y como consecuencia, se tendrá por no otorgada la concesión objeto del mismo”.

La Comisión de Desarrollo Urbano aprobó la solicitud de Samuel García en poco menos de 30 minutos; este martes se pasará al Pleno. Foto: Martín Fuentes

Al leer el decreto Molano señaló que la aplicación de recursos públicos al proyecto “Nuevo estadio universitario” deberá ser aprobado por el Congreso del Estado. En caso de aplicarse recursos públicos sin dicha autorización, se dejará sin efectos y se revocará el decreto.

“Comuníquese el presente decreto al promovente, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar”, leyó Molano.

Aunque Juego de Pelota ha estado involucrada en casos de incumplimiento, Molano señaló que no es competencia del Congreso aclarar esos hechos.

“No puedo hablar de lo que no me constan, lo que quería el gobernador ya está listo”.

El priista Javier Caballero Gaona, integrante de la comisión, informó que el decreto, más que tener candados, tiene reglas de operación.

“No olvidemos que donde se pretende construir el nuevo estadio no sólo es esta parte de Gobierno del Estado, también son unos terrenos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene que haber un proceso para que ambos predios se puedan otorgar a un fideicomiso o en el comodato a Juego de pelota, o a quien resulte en su momento”, detalló Caballero Gaona.

Lo que el Congreso hizo, añadió, fue recibir la solicitud del gobernador, aprobarla tal cual, poner reglas de operación jurídicas para que no quede tan abierto este procedimiento y, por supuesto, que si el martes se aprueba en el Pleno, que esta sí la publique (el gobernador) en el Periódico Oficial porque es algo de su interés”.

Este martes el decreto será pasado al Pleno para su aprobación final.