Empresas que contaminan y no pagan buenos sueldos serán discriminadas en Nuevo León

Como Nuevo León aspira a ser de primer mundo y al cumplirse dos meses sin Alerta Ambiental, el Estado se da el lujo de discriminar a empresas que contaminan y no tienen una visión sustentable, dijo este lunes Samuel García.

Al encabezar la ampliación de la planta recicladora PetStar en Escobedo, el gobernador aseguró que no hay mejor lugar para invertir que la entidad, siempre y cuando se observen algunas condicionantes.

“Nos estamos llevando el 70% del pastel a Nuevo León, si no pregúntale a (Andrés) Mijes (alcalde de Escobedo). Todo lo que viene a Escobedo, Santa Catarina, Ciénega de Flores, Salinas Victoria y es impresionante”, destacó.

Sin embargo, el mandatario indicó que a pesar de que Nuevo León recibe la inversión con los brazos abiertos, no todas las empresas tienen cabida.

“Nuevo León ya se da el lujo de discriminar cuál sí queremos y cuáles no y se pueden ir a otro lado”, expresó García. “Aquí ya no son bienvenidas empresas que maltratan obreros, ya no son bienvenidas las que no generan valor agregado y ya no son simple maquila, ya no son bienvenidas empresas que contaminan o que no sean sustentables”.

La Secretaría de Economía, añadió el emecista, espera y cuida a firmas que se involucran en el cuidado del medio ambiente.

“Que pagan buenos sueldos… que generan economía local, proveeduría, y sean del clúster neoleonés. De ese tamaño es Nuevo León, que hoy se puede dar el lujo de decir: ‘Tú sí, tú no…´, Tesla sí y grandes contaminantes no… empresas de grandes emisiones de CO2, ¡no! y apenas llevamos un año y medio de gobierno”.

El mandatario indicó que aspiran a convertirse en el principal socio de Texas. Ambos estados esperan crecer más del 8%.