¿Es un pájaro?, ¿es un avión?, Samuel se sube a dron de pasajeros: “Es el futuro”

Monterrey se convertirá en la primera ciudad de México en la que volarán los autos eléctricos autónomos o “coches voladores”, cuyo modelo EHang 216, fue probado este lunes por el gobernador Samuel García en el patio central del Palacio de Gobierno.

“Esto es el futuro. Esta empresa (Air Mobility) estará en el evento de electromovilidad para presentar el auto eléctrico autónomo, entre muchas otras empresas”, dijo García.

El mandatario estatal se dijo dispuesto a volar en el artefacto.

“Aquí Marianis… aquí Mariel”, señaló.

Cristina Lara, CEO de Air Mobility, explicó que se trata de un dron 100% eléctrico para dos pasajeros que soporta 220 kilos de carga.

“Es automático, quiere decir que trae su ruta de vuelo programada y hay un piloto en tierra que está monitoreando, en todo momento, que el vuelo se esté ejecutando de manera correcta”, señaló Lara.

La CEO de Air Mobility destacó que es un vehículo súper seguro.

Hasta hizo planes para viajar con su esposa Mariana Rodríguez y con su hija Mariel. Foto: Martín Fuentes

“Tiene dobles y triples redundancias en todos los elementos críticos; tiene 16 hélices, 16 motores independientes y estamos promoviendo la movilidad aérea del futuro para hacer más eficiente el espacio del aéreo”.

Lara señaló que sus usos son de taxi aéreo o para realizar vuelos panorámicos.

El EHang 216 ha volado en 12 países, entre ellos China, Estados Unidos, Holanda, Japón y ahora esperan que ocurra en México.

“Estamos esperando los permisos como operadores, no estamos volando, la exhibición es estática”, añadió Lara, " la expectativa es poder estar en Monterrey para los primeros vuelos, aproximadamente a finales de julio o principios de agosto”.

Air Mobility es una empresa privada que espera únicamente los permisos correspondientes de la Agencia de Aviación Civil.

El gobernador destacó que este hub de electromovilidad que se efectuará en Monterrey (America´s Mobility of the Future), no solamente se enfocará en autos.

“Por eso invitamos a que estos autos autónomos voladores empiecen a funcionar aquí en México, a través de Nuevo León. Y esto que, además de transporte de pasajeros, luego puede migrar a temas de seguridad, de bomberos, incendios, logística, ambulancias”.

Y como Nuevo León es la ventana del futuro de México, con Tesla y los proyectos que vienen, el gobernador señaló que también quieren que la entidad sea la primera en América Latina en poder hacer vuelos en estos autos “voladores”.

“Qué son drones al final del día”.

Tesla dona cuatro súper cargadores

García indicó que anticipando su llegada a Nuevo León, Tesla obsequió al Estado cuatro súper cargadores universales que no solamente servirán para sus autos sino para los de otras empresas.

“Uno en Colombia, otro en Periférico, Valle Poniente Santa Catarina y uno quedamos de ver si en Cerralvo o Sabinas”.

La llegada de los súper cargadores será este mismo año, dijo el gobernador.

García señaló que se les puede dar muchos usos a estos drones, desde taxi aéreo hasta ambulancia. Foto: Martín Fuentes

“Está instalando los que vemos en las calles, en los súpers y en los moles, pero estos que nos prometieron son súper cargadores y hoy nos decían que son compatibles”.

Aunque reiteró que este es el futuro hay que tramitar permisos, que se hagan a gran escala.

“Es un sueño que en estos cinco años que nos faltan (de gobierno) este tipo de movilidad, de las más alta y avanzada tecnología esté aquí”, señaló el mandatario estatal.

¿Cómo es el dron?

Peso: 400 kilos.

Carga: Hasta 220 kilos.

¿Cómo funciona? Tiene un plan de vuelo monitoreado por un piloto en tierra.

Distancia máxima: 35 kilómetros.

Pasajeros: Dos.

Costo por vuelo: 150 dólares por pasajero.

Velocidad 120 kilómetros por hora.

Altura: 100 o 150 metros a nivel de piso.

Costo del dron: 500 mil dólares.