Sobre aviso no hay engaño: 30 de junio último día para canjear placas en Nuevo León

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y el 30 de junio será el último día para el canje de placas para los propietarios de vehículos de Nuevo León.

A partir del primero minuto del 1 de julio las láminas que aún tengan la leyenda de “Nuevo León Unido” serán dadas de baja automáticamente y los dueños de coches quedarán sujetos a las disposiciones de Vialidad y Tránsito.

Te puede interesar: Control Vehicular extiende un mes más canje de placas en Nuevo León

El Instituto de Control Vehicular exhorta a los conductores a realizar la modificación. El ICV destaca que el trámite se puede agilizar a través de su página web icvnl.gob.mx

“Pre-regístrate, obtén un folio, acude a delegación y ¡Ponte las nuevas!”, indica.

El Instituto aclara que este trámite solamente aplica para el canje de placas sin cambio de propietario ni datos.

Para simplificar los trámites ICV detalla que también se pueden canjear láminas o reponerlas en las sucursales de los bancos Afirme y Banorte seleccionadas.

En el sitio web se puede localizar el listado de ubicaciones y requisitos para cada banco.

Se añade que las delegaciones del Instituto están abiertas de lunes a viernes de 09:00 horas a 16:00 horas.

Los trámites también se pueden efectuar en Plaza Cumbres, Galerías Monterrey, Valle Oriente, Citadel y Plazas Outlet.

Los costos pueden variar ya que depende del modelo y del año de cada vehículo. Los propietarios de modelos 2008 o anteriores pagarán 3 mil 112 pesos. Y quienes posean un vehículo de los años 2009 a 2017 tendrán que pagar 5 mil 187 pesos.