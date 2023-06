L6 del Metro ya está contemplada en Plan de Desarrollo Urbano y se hará con o sin permiso de alcaldes

Con o sin permiso de los alcaldes de San Nicolás y Guadalupe, el Gobierno de Nuevo León continuará con la construcción de la L6 del Metro porque esta ya fue aprobada en el Plan de Desarrollo Urbano de Apodaca, dijo el lunes Hernán Villarreal.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana del Estado, descartó una extensión de la Línea 3 que llegaría hasta el centro de Apodaca, como sugirió el priista César Garza porque con esto se beneficiaría a socios de Paco Cienfuegos.

Villarreal recordó que el Plan de Desarrollo Urbano de Apodaca, visión 2020, firmado por el actual alcalde, César Garza, indica que la extensión del Metro va por Miguel Alemán y descarta López Mateos.

“El Plan de Apodaca, del alcalde César Garza, dice que debe haber un Metro por Miguel Alemán y un tren ligero por las vías del Ferrocarril, no habla de una extensión de la Línea 3 por López Mateos”, informó el funcionario estatal.

Agregó que existe un convenio celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Sct) y el Gobierno de Nuevo León, en el cual se detallan la entrega de los tramos federales al interior del área metropolitana y dentro de esto está contemplada la avenida Miguel Alemán.

“Es decir, el Gobierno del Estado no tiene que pedir ningún permiso a los municipios para construir el Metro por Miguel Alemán, porque ya están asignados esos tramos carreteros por la SCT”, aseguró. “Si se hiciera por donde se propone, que no hay demanda, que es la extensión de la Línea 3, ahí si tendríamos que pedir permiso a los municipios, que ya dijeron que no lo darían”.

Línea 6, precisó, va del Hospital de Ginecología hasta Apodaca, en una primera etapa llega a Citadel y se planeado concluirla en el 2026.

Villarreal señaló que solicitan extender la Línea 3 para que llegue a Apodaca en el 2026, sin embargo, no informan que esa línea tardó 10 años en construirse, que costó más de lo que costarán las líneas actuales y tampoco que en esa zona no hay demanda del servicio.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana explicó que actualmente la Línea 3 conecta con cinco Transmetros, que tiene las rutas Anillo Eléctrico-Aceros, Casa Blanca-Estancia, Diego Díaz de Berlanga y López Mateos.

“Lo que están proponiendo algunos alcaldes del PRIAN, es que se construya la línea por dónde va el Transmetro de López Mateos, que tiene una demanda de 444 pasajeros diarios.

“Empezamos la operación de ese Transmetro con 12 unidades, actualmente, opera con seis unidades y, realmente, pudiera operar con una o dos unidades por la demanda que implica”.

Mientras que la Línea 6 está sustentada y avalada en el Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León”.

El Plan Estatal, afirmó Villarreal, fue consultado públicamente en foros ciudadanos.

Marca que la Línea 6 que es por Miguel Alemán, acorde con la Red Maestra de Transporte Masivo, aprobada por su Consejo de Administración del Sistema de Transporte Colectivo de Metrorrey.

“(Fue) Aprobado en un Consejo en el que están representados los alcaldes de los municipios por donde pasa el Metro y por organismo intermedios, el Plan Maestro de Metrorrey que indica que la línea va por Miguel Alemán ha sido consultado públicamente, además es congruente con el Plan de Desarrollo Urbano de Apodaca, firmado por César Garza, que establece que la Línea 6 va por Miguel Alemán”.

Cuestionó que los ediles soliciten ampliar la Línea 3 por López Mateos, justo donde existen unos predios de más de 39 hectáreas, que se verían beneficiados si se extiende como lo piden los alcaldes César Garza, de Guadalupe y San Nicolás.

“Estos predios de más de 39 hectáreas cuyos propietarios son Héctor Armando Martínez Martínez, Francisco Arnoldo Martínez Martínez. ¿Y quiénes son estos señores?, pues según un medio de comunicación son socios de Paco Cienfuegos”, aseguró. “Están incitando a los vecinos, pagando a los vecinos a que se manifiesten en contra de las construcciones del Metro, porque quieren que se vaya para donde están ciertos terrenos, hay que ser muy claros”.

Reiteró que la decisión de la Línea 6 por Miguel Alemán es técnicamente fundada en el Plan Estatal de Desarrollo, por ser una zona en la que se tiene más demanda del servicio, es claramente compatible con los Planes de Desarrollo Municipal y no se necesita pedir permiso a los municipios para construirla.

“Quieren que se vaya por López Mateos, porque ahí sí les tenemos que pedir permiso, pero, además, porque ahí hay unos terrenos que beneficiarían a ciertos socios”, agregó Villarreal.