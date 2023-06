Y Samuel los planta; Arranca mesa de trabajo Gobierno-partidos… sin resultados

Sin la presencia del gobernador Samuel García este lunes arrancó la mesa de trabajo Gobierno-partidos, pero mientras que Javier Navarro, secretario general de Nuevo León, indicó que hubo un “resultado favorable”, PRI y PAN coincidieron en que no hubo avance.

Después de dos horas y media del encuentro al que asistieron Navarro, José Luis Garza Ochoa, presidente estatal del PRI, su homólogo Hernán Salinas Wolberg, además del coordinador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona y representantes de ONGs, no hubo un resultado contundente.

“Se hacen antecedentes para poder llegar a segundas opciones como son nuevas secciones para continuar con este diálogo. Esta sesión, aunque fue larga, fueron dos horas y media, tenemos un resultado favorable que es el de volver a juntarnos con una agenda y con unas reglas claras del manejo de la sesión”, explicó Navarro.

El secretario general de Gobierno señaló que nose avanzó en cuestión de diferencias.

“Hablamos sobre lo que cada quien tenía en su bolsa de recuerdos, de los antecedentes, de todo esto. Se pusieron en la mesa los problemas más importantes, se habló de dejar a un lado todas las cuestiones de carácter personal y no subirlas a la mesa de negociación”.

Navarro destacó que en la siguiente mesa se hablará exclusivamente de temas ciudadanos.

“Hay muchos (temas) por tratar… puede ser la Fiscalía, el presupuesto, puede ser cualquiera de esos temas que se abordaron”, explicó Navarro, “pero técnicamente ahorita lo que llegamos es a una conclusión: habrá una nueva mesa de diálogo”.

Ahorita, agregó, simplemente se sentaron las bases para poder seguir sentados en las mesas de negociación las cuales fueron muy claras.

El funcionario aseguró que hay una muy buena disposición de continuar con el diálogo, que eso es lo más importante.

Navarro indicó que la ciudadanía debe saber que en ningún momento se ha dejado de trabajar para dar servicio a los habitantes de Nuevo León.

Irresponsable e inmaduro

Carlos De la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso, aseguró que hay irresponsabilidad e inmadurez por parte del gobernador Samuel García.

“Es lo mismo que siempre he dicho: Él (Samuel García) es adolescente, es un inmaduro que toma decisiones con el hígado y, que como todo inmaduro, trata de esconderse cuando tuvo la oportunidad de venir a platicar”, expresó De la Fuente.

El PAN, destacó, mostró la disposición para acudir a la mesa.

“Esperemos que esté el gobernador en las reuniones, es parte de lo que piden los organismos no gubernamentales”, indicó. “También que cese un poco la violencia verbal pues pedimos que eso venga directamente del gobernador”.

El lunes por la mañana, durante un evento en Cerralvo, el gobernador llamó, nuevamente “corruptos” a panistas y priistas.

“Al menos las declaraciones de esta mañana todavía nos llamó, a todos nosotros, gángsters. Ahí no entiendo cuál es la postura del gobernador”.

El hecho de que no se haya presentado, añadió el panista, refleja inmadurez e irresponsabilidad adolescente.

“Ve un problema y prefiere correr o se va de viaje”, dijo De la Fuente.

Hernán Salinas Wolberg, presidente estatal del PAN y Carlos De la Fuente, coordinador del PAN en Congreso. Foto: Martín Fuentes

Hernán Salinas Wolberg destacó que la consigna del PAN era lograr acuerdos y que el diálogo fructificara.

“Fue una desagradable sorpresa no encontrar al gobernador aquí, nosotros hubiéramos esperado que él estuviera. Creemos que no hay nada más importante, como lo hemos dicho ya en otros espacios, garantizar la gobernabilidad en Nuevo León y era con el ánimo que veíamos y vimos que simplemente para el gobernador no es prioridad alcanzar acuerdos políticos”, indicó el líder del blanquiazul en Nuevo León.

Salinas Wolberg señaló que el secretario de Gobierno dejó entrever que mientras no se avance en el tema del fiscal los municipios no recibirán su dinero.

“Nos parece un acto de presión que evidentemente da lugar a situaciones como las que ocurrieron la semana pasada cuando una alcaldesa de un municipio rural (Patricia Salazar, de Allende) se cambió a Movimiento Ciudadano por presiones financieras”, aseguró Salinas Wolberg.

Este gobierno no tiene disposición ni voluntad

Para José Luis Garza Ochoa, dirigente del PRI estatal, el gobierno de Samuel García no tiene ni disposición ni voluntad de llegar a ningún acuerdo.

“Por parte nuestra lo que ha dicho (García) tendemos la mano para apoyar al Estado. No hubo ningún acuerdo, hubo mucha plática, pero para que esto pueda avanzar, el gobierno tiene que depositarle a los alcaldes para que puedan seguir viendo por los municipios”.

Garza Ochoa señaló que el mandatario estatal debe cesar los ataques.

José Luis Garza Ochoa, presidente estatal del PRI e Ivonne Álvarez, diputada. Foto: Martín Fuentes

“Tiene que parar las ofensas, tenemos que empezar a construir juntos”, destacó Garza Ochoa.

Los que están sufriendo actualmente son los habitantes de los 28 municipios que no han recibido recursos.

“Lo que queremos decir es que estamos listos y puestos para seguir construyendo en favor de los neoleoneses”, añadió el priista. “Lo que le decimos al gobernador es que deje de hacer TikToks y que se ponga a jalar”.

Siempre hay algo positivo

Gilberto Marcos del organismo Vertebra, dijo que a pesar de la ausencia del gobernador en la mesa de trabajo, lo positivo fue que se empezó a avanzar.

“Hubo un diálogo, hubo un encuentro en el que cada quien expuso sus puntos de vista y eso siempre es positivo”, dijo.

Gilberto Marcos advirtió que no hay que levantarse de la mesa, así se den “de topes”. Foto: Martín Fuentes

El exconductor de TV señaló que esta fue la primera reunión en la que hubo un desahogo de todas las partes.

“Los temas principales fueron el fiscal y los recursos para los municipios. Obviamente están los agravios, la compra de alcaldes y diputados por parte de Movimiento Ciudadano”, señaló Marcos. “Yo creo que estos temas se tienen que desahogar para llegar a un acuerdo de conciliación”.

Marcos advirtió que no hay que levantarse de la mesa, así se den “de topes”.