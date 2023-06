Son capaces de querer cerrar el Congreso: Carlos De la Fuente sobre presiones del Gobierno de NL

Parte en broma… parte en serio, el panista Carlos De la Fuente advirtió que Protección Civil podría cerrar, en cualquier momento, el edificio del Congreso de Nuevo León como un acto de presión del Gobierno del Estado.

La semana pasada, PC Nuevo León procedió a clausurar el edificio Kalos, donde se encuentran las oficinas de Paco Cienfuegos, secretario de enlace legislativo del CEN del PRI, después de que el priista acusó a Samuel García de persecución política.

El martes, De la Fuente señaló que la unidad 63 de la corporación llegó a su oficina de enlace con la intención de cerrarla, sin embargo, él tiene toda la documentación en regla.

“Nos siguen persiguiendo en las oficinas, en los negocios, ya no nada más de los compañeros diputados sino de sus familias”, expresó.

De la Fuente señaló las dos caras de la moneda del gobernador quien, por un lado, dice que quiere dialogar y por otro establece una persecución.

“Ha estado con las familias de las compañeras diputadas, ellas han salido manifestarlo; con las familias de los compañeros líderes del PAN y del PRI.

“Y no nada más de ellos, ¿eh?, de sus familias, otra vez. El gobernador siempre metiendo a las familias, que eso es un tema más delicado todavía.

Por eso, dijo el coordinador de la bancada panista, llegó en la mañana bromeando al Legislativo.

“¡Hay que tener cuidado y tengan todo listo!, ¡hay que empezar a sacar las cosas de mi oficina! No sabemos, hay que empezar, no me vayan a quitar mi camioneta en la que salgo a comunidad, mejor ya déjenla afuera, no vaya a ser que lleguen y cierren y en esos días tengamos que requerirla.

Advirtió que estará muy al pendiente.

“Porque son capaces de querer venir a cerrar el Congreso”.

El edificio ubicado en la calle Matamoros en el Centro de Monterrey tiene casi 40 años de haber sido inaugurado.

El año pasado, el gobernador prometió a los legisladores que si aprobaban la reforma integral a la Constitución, empezaría la construcción de un nuevo recinbto legislativo.

Dispuestos al diálogo

De la Fuente informó que fueron citados para el lunes 12 de junio a una mesa de trabajo, organizada por Cómo Vamos, Nuevo León, con la intención de que se limen asperezas entre los poderes y alcaldes y con la participación de la sociedad civil.

“Una invitación, propiamente, no recibimos. A mí me metieron en un grupo de WhatsApp que decía ´mesa de trabajo´”, explicó el diputado.

Sin embargo asistirá al encuentro porque siempre es positivo dialogar.

De la Fuente mostró imágenes de la unidad de PC que quiso clausurar su oficina. Foto: Martín Fuentes

“Siempre estamos dispuestos a construir porque estamos dipuestos a que a Nuevo León le vaya mejor y para ello tenemos que tener acuerdos, las diferentes posturas en este Estado”.

Entiende que no todos piensan igual, pero eso es bueno.

“Ese es un beneficio que nos da la democracia en este país; ¡bendito Dios que todavía tenemos un país demócrata!”, dijo De la Fuente.