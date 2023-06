Turistas “sacan la vuelta” al malecón de La Boca porque el calor es insoportable

La ola de calor que llegó a Nuevo León provoca que la gente no acuda al malecón de La Boca. Foto: Cortesía

La presa de La Boca es, sin duda, uno de los sitios preferidos durante los fines de semana, vacaciones de verano y Semana Santa o simplemente cuando la temperatura sube se convierte en la opción ideal para visitar el municipio de Santiago, pero esta vez los turistas le “sacan la vuelta” al paseo tradicional de los regiomontanos.

Y es que el calor es tan fuerte que la gente se abstiene de acudir y prefiere refugiarse en lugares con clima o no salir de casa.

David de la Peña, alcalde de Santiago, expresó que esta oleada de temperaturas superiores a los 45 grados no ha sido productiva para los negocios que están a la orilla del embalse.

“¡El calor es insoportable!”, expresó el edil. “La gente no quiere acudir ni al malecón ni a los restaurantes”.

Señaló que, a pesar del consumo, en estos días de intenso calor, el nivel de almacenamiento de la presa no ha disminuido drásticamente, aunque es evidente la baja.

“No he recibido el reporte de la Comisión Nacional del Agua, pero a lo que se ve a simple vista ha estado disminuyendo”, explicó De la Peña. “La semana pasada cerramos en 54%... esperemos que no la sigan bajando porque no sólo afecta el consumo sino las actividades turísticas del municipio”.

Más de mil personas sin luz

De la Peña señaló que alrededor de mil 300 santiaguenses, de siete colonias, no tienen servicio de electricidad.

“Lamentablemente estamos pasando por una situación muy complicada, por las altas temperaturas en el Estado. Desde la semana pasada tenemos alrededor de siete colonias que han estado reportando fallas en sus transformadores, que por la temperatura se han reventado”.

El presidente municipal David De la Peña informó que también en Santiago hay problema con la energía. Foto: Martín Fuentes

Esto, señaló, desató no sólo la falta de luz en los hogares también la falta de agua porque muchas bombas de los tanques funcionan con energía eléctrica.

“Estamos hablando de mil a mil 300 vecinos afectados”, dijo.