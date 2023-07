Son Ciudadanos de 100… pero no les llega el agua; Pesquería es el municipio que más ahorra

Ser un Ciudadano de 100, que se preocupa por el cuidado del agua, no garantiza que se tenga acceso a este servicio las 24 horas del día, o al menos esto es lo que sucede con habitantes de Salinas Victoria, García, o Pesquería, ayuntamientos donde tienen problemas con el suministro.

Casualmente, estos son algunos de los lugares que mejor evaluación tienen en el programa instituido por el Gobierno del Estado.

Pesquería encabeza la lista Ciudadanos de 100 por municipios. De acuerdo a la encuesta de la Cultura del Agua el 73.69% de 365 respuestas gastan menos de un centenar de litros al día.

Juárez ocupa el segundo lugar con el 65.6%, de mil 258 respuestas; Salinas Victoria va en tercero con 65.1%, de 242 respuestas y Escobedo donde el 62.1%, de 708 respuestas concordó.

Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, explicó que en esos ayuntamientos también hay más viviendas sin acceso a la red.

“Existen colonias irregulares no incorporadas a los servicios de agua. Hay quejas en cuanto a que hay zonas que no tienen agua. No es necesariamente que no les sirvamos, no están incorporadas a la red”, explicó Barragán.

Esta sería una de las respuestas del por qué hay bajo consumo, o también que fallas en la electricidad provocaron problemas en el bombeo y se entorpeció el servicio.

Barragán señaló que Escobedo y García tuvieron problemas de abastecimiento.

Por el contrario San Pedro, Santiago, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Guadalupe ocupan los cinco primeros lugares en donde los ciudadanos no son de 100.

En San Pedro, el 73.69% de 365 respuestas confirmó que gasta mucho más de 100 litros de agua al día, incluso en algunas casas se gastan hasta 200 litros por persona al día.

En Santiago el procentaje de habitantes “gastalones” es del 58.33% y Monterrey llega al tercer lugar con 55.99%

San Nicolás de los Garza alcanza el 52.43% y Guadalupe cierra el Top 5 con 46.69%

La encuesta de la Cultura de Agua se realiza de forma voluntaria y es a través de los recibos que se entregan en los domicilios.

Ahí está un Código QR a través del cual se hace la averiguación.

El sondeo se empezó a partir del 1 de marzo y aparece en los más de un millón 800 mil recibos que se entregan en las casas.