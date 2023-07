“Con el PRIAN ni a la esquina”: Samuel García

En relación a las recientes de declaraciones emitidas por Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano sobre el Frente Amplio por México, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda señaló que no hay forma de que él pueda avalar una alianza con el PRI y PAN de cara las lecciones del 2024.

Quizá te pueda interesar: Conviene a Texas y a Nuevo León: Samuel insiste en un tren ligero entre Monterrey y San Antonio

“Respeto mucho a Clemente (Castañeada) yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN, son nuestros enemigos, vean aquí a Nuevo León. No hay un día en que esos partidos no se dediquen a corromper, están llenos de tranzas, de robos, entonces que me pregunten a mi Samuel García, que ¿qué opino de ir con el PRIAN? Ni a la esquina. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y el país, al menos yo, Samuel, no hay manera”, indicó.

Samuel García dice que "con el PRIAN ni a la esquina". pic.twitter.com/aHY8l82iXH — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) July 7, 2023

García Sepúlveda enfatizó las razones por las cuáles no estaría de acuerdo en que Movimiento Ciudadano pudiera sumarse al Frente Amplio por México, máxime cuando son esos partidos políticos quienes tienen cooptado distintos órganos en el estado, y a pesar de tenerlos en contra, el estado es el primer lugar en generación de empleo, con el 12.3% y el primero en Nearshoring, concentrando el 76% en todo el país.

“Yo le pregunto a Nuevo León ¿Qué opinan ustedes? Ahorita con ellos en contra, con el Congreso en contra, con la Fiscalía en contra, con el poder Judicial en contra, con todo eso en contra del PRIAN, miren cómo vamos, con todo y ellos, imagínense cómo nos iría el día que saquemos a la vieja política”, destacó.