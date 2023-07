Abel Guerra pidió que lo dieran por muerto; reaparece como coordinador estatal de Suma, en apoyo a Sheinbaum

Aunque pidió que, para puestos de elección popular lo dieran por muerto, Abel Guerra reapareció como coordinador del movimiento Suma Nuevo León, en apoyo a Claudia Sheinbaum.

Este lunes, ante unas 300 personas, Guerra, acompañado de exalcaldes, ambientalistas, empresarios, representantes de la sociedad civil, además de Efraín Morales López, coordinador nacional de Suma, construyendo sociedad, se instaló el comité de apoyo en la búsqueda de la presidencia de México de la exjefa de gobierno de CDMX.

El exalcalde de Escobedo señaló que como coordinador su trabajo será exaltar la labor de Sheinbaum al frente de la capital del país.

“Los invito a que nos integremos en un equipo en donde recorramos Nuevo León para dar ese mensaje e impulsar la posibilidad de que Claudia abandere los comités con la austeridad que corresponde a un grupo de ciudadanos que deseamos apoyar el desarrollo y que en breve tengamos la noticia de que ella es la elegida”, señaló Guerra durante la instalación.

Más adelante, en rueda de prensa y al ser cuestionado sobre si pensaba lanzarse como candidato, Guerra se descartó.

“Yo… desde hace tiempo había anunciado que me dieran por muerto en la elección popular… y yo ahorita me gusta más ser asesor, yo no soy operador, nunca he sido operador… ¡voy a ser coordinador, no operador!”, expresó el político.

En un acto celebrado en céntrico hotel de Monterrey, el también exsecretario de Obras Públicas del Estado fue elogiado por los cientos de asistes, como si fuera un acto de su campaña política.

Morales López destacó el desempeño como urbanista y funcionario público de Guerra, al señalarlo que como coordinador del comité de apoyo a Sheinbaum en su carrera por la presidencia de México.

En la integración de Suma Nuevo León participaron Carlos Alejandro Uresti de la Rosa, alumno de la Facultad de Arquitectura y representante consejo universitario, y Luis Jesús Galán Wong exrector de la UANL.

Los exalcaldes priístas de Escobedo, César Cavazos y Leonel Chávez, y el exmunícipe panista de Santa Catarina, Gabriel Navarro, entre otros políticos del PRI, PAN, PT y PRD, estuvieron en el evento.