“No nos alebrestemos, mi futuro político lo decido yo”: Colosio Riojas

El munícipe regio señaló que no se marea por un puesto que todavía no es suyo. Foto: Martín Fuentes

Luis Donaldo Colosio Riojas se siente halagado de que la gente lo tenga en estima para ser candidato presidencial, sin embargo, el alcalde de Monterrey ya tomó una decisión sobre su futuro político, pero la dará a conocer cuando sea el momento.

“Mi futuro político lo decido únicamente yo”, expresó el alcalde de Monterrey, “y lo decido con mi familia. Me conmueve, me halaga que la gente me tenga en esa estima para ser candidato presidencial. Pero yo ya tengo mi decisión tomada desde hace mucho tiempo”.

Pero por respeto a su instituto político, añadió, pero sobre todo por respeto a los tiempos electorales y a la investidura que ostenta al día de hoy, esperará el proceso electoral para anunciar su decisión.

“Yo le tengo demasiado respeto a ser presidente municipal de Monterrey ¡y de ahí no me van a mover!”, expresó Colosio Riojas.

Ya ha platicado con Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, quien esta semana “destapó” al edil regiomontano como aspirante a la candidatura por la presidencia del país.

“Hemos platicado con Dante, pero hemos acordado que voy a dar mi anuncio posterior. Pero yo también les pediría que no nos alebrestemos tanto con el futuro y nos enfoquemos en el trabajo del presente”.

Colosio Riojas afirmó que hay gente que se marea demasiado por lo que viene en el 24 y se les olvida que todavía es 2023.

“(Dará a conocer su situación) Cuando empiece el proceso electoral y ya esté en posiciones de no violar el reglamento electoral”, afirmó Colosio Riojas. “Yo no voy a estar como muchas ´corcholatas´, que van luego, luego. Desde ahorita quieren renunciar a su cargo porque se les hace más importante el cargo que no tienen que el que tienen actualmente”.

Reiteró que su puesto más importante es el que posee actualmente, no el que no tiene.

Colosio Riojas insistió en que ya tomó una decisión.

“Pero lo voy a comentar cuando los tiempos electorales lo permitan. Yo soy respetuoso sobre todo de mi trabajo como alcalde. Yo no me voy a estar mareando con lo que sigue cuando todavía tenemos mucho trabajo”, expresó.

Sobre la alianza entre partidos Colosio Riojas expresó que ahí sobra un PRI y le falta un MC.

“Quien decide la alianza realmente es Dante Delgado; él es la persona que tiene la última palabra. No necesariamente es un tema en contra de los priistas, es un tema en contra de los paupérrimos y mediocres liderazgos priistas que han llevado a este país a un estiercolero al día de hoy”.

A nivel nacional, afirmó el munícipe regio, sí se debe contemplar una alianza.

“A nivel local veo difícil que se pueda concretar esa alianza. Al final del día la suma de muchos factores pueden hacer las cosas más poderosas”, destacó Colosio Riojas.