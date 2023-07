Tras morir, hombre dará nueva esperanza de vida a 50 personas al donar sus órganos en Monterrey

Lo que pudo ser un triste capítulo en la vida de una familia, por la muerte de una persona, se convirtió en una historia de esperanza ya que el altruismo de los parientes del difunto logrará que se beneficien 50 personas con la donación de órganos, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Imss Nuevo León señalo que gracias al altruismo de la familia del paciente, se obtuvieron hígado, riñones, córneas y tejido óseo (hueso).

Te puede interesar: Imss estatal mantiene campaña permanente de donación de órganos; Sin donantes no hay trasplantes

A punto de romper su récord histórico en donaciones de órganos, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 realizó su segunda procuración multiorgánica del año.

El donador fue un hombre de 36 años, quien sufrió muerte encefálica. La familia cumplió con la voluntad del paciente de ofrecer una nueva oportunidad de vida a otras personas.

En la procuración, el equipo de especialistas del HGZ No. 33 obtuvieron el hígado, los dos riñones, las dos córneas y tejido ósea (hueso), con lo que se beneficiarán más de 50 personas.

En respuesta a este acto humanitario del paciente y su familia, personal del Imss, familiares, amigos y compañeros de trabajo formaron una valla de honor, con fuertes y emotivos aplausos al donador en su trayecto de Terapia Intensiva al quirófano, donde se realizaría la procuración de órganos.

“Un paciente donante es un héroe porque da vida después de la vida”, mencionó la doctora Margarita Marina Arias Pecina, coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos del HGZ No. 33.

Arias Pecina afirmó que este 2023 figura como el mejor año desde que esta unidad médica de segundo nivel de atención inició su programa de procuración de órganos, en 2009.

En lo que va de este año, se han obtenido 16 donaciones: dos multiorgánicas por muerte encefálica y 14 de córneas en pacientes fallecidos por paro cardiaco.

De continuar esta tendencia, se rebasarán los resultados obtenidos en los años anteriores, siendo 17 la mayor cantidad de donaciones en 2017 y 2019.

En un acto altruista, una persona puede donar corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones, tejido musculoesquelético, válvulas cardiacas, córneas, piel y hueso, beneficiando a más de 100 personas.

El Seguro Social en Nuevo León tiene actividad de procuración de órganos y tejidos en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 17 y 33, así como en la Unidad Médica de Alta Especialidad (Umae) Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21; en la Umae Hospital de Especialidades No. 25 y en la Umae Hospital de Cardiología No. 34 Dr. Alfonso J. Treviño Treviño.

Quienes tengan la voluntad de donar, deben manifestarlo a sus familiares directos, debido a que, al momento de fallecer, aunque se hayan registrado como donadores es la familia quien determina si se concreta el deseo altruista en la unidad hospitalaria donde ocurrió el deceso.

Te puede interesar: Donación de órganos, aquí te decimos por qué es tan importante

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para acreditarse.