¡Al rescate de la Alameda! Proyectan reestructuración y reforestación que durará ocho meses

En los últimos meses la Alameda Mariano Escobedo pasó de ser uno de los pulmones más importantes de Monterrey a una zona casi desértica con enromes árboles secos, comercio ambulante que al retirarse deja montones de basura y por las noches es un “dormitorio” para migrantes.

Sin embargo, ya hay un Plan de Acción para recuperar esta tradicional y centenaria plaza y que vuelvan los días en los que era común ver a las familias regias disfrutar de la sombra, pasar una tarde en el fresco y pasear mientras los niños disfrutaban de los juegos, especialmente del resbaladero gigante, muy popular en los años 70.

El Centro Cívitas fue sede de la presentación del proyecto que incluye recuperación de árboles, suelo e infraestructura y se hará en colaboración con el Fondo Metropolitano Ambiental de Monterrey y el municipio como parte de Revive el Centro.

También intervendrán la Facultad de Ciencias Forestales y la Secretaría de Servicios Públicos.

Brenda Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, indicó que la Alameda presenta suelo incoloro, sin nutrientes. Además, hay cableado que estorba y, desde luego, árboles secos.

“Nos interesa no sólo promover la identidad del parque”, señaló la funcionara municipal.

Sánchez destacó que habrá más árboles y mejora de infraestructura.

De acuerdo a la información proporcionada durante la rueda de prensa, todavía se está haciendo el diagnóstico de los árboles que se van a retirar y los que se van a plantar.

“Necesitamos la poda y derribar los árboles secos (para empezar a sembrar los nuevos)”, destacó Sánchez.

La especie que mejor se adapta al clima de la Ciudad, se informó, es el encino y predominará en la reestructura de la emblemática plaza.

Los trabajos iniciarán una vez que concluya la canícula y las condiciones climatológicas sean favorables.

La estrategia de intervención incluye la reforestación con árboles de la región, la mejora del suelo deteriorado y la preservación de la fauna, principalmente pájaros carpinteros, cotorros y búhos que anidan en árboles secos.

Como parte de los trabajos previos, se cuenta ya con un inventario de los 343 árboles de la Alameda, desglosado por especie, condiciones físicas y tipo de intervención que requiere cada uno, y está en proceso un censo de aves.

”Tenemos una serie de situaciones climatológicas que han impactado no solamente al Centro Monterrey, sino a todo Nuevo León y, por qué no decirlo, a todo el noreste de México en materia de la sequía y eso no pasó desapercibido en esa gran plaza”, explicó Sánchez.

Esto, añadió, se ha estado trabajando desde junio en el aspecto de la intervención, la observación, el inventario de los arbolados y se espera solamente que concluya el proceso de la canícula para no estresar ni a las aves, ni tampoco al arbolado.

”Hemos trabajado mucho, hemos hecho un gran esfuerzo entre municipio, Cívitas y nosotros (FAMM), y nosotros agradecidos por participar”, dijo el biólogo Sergio Ramírez, del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey.

Además del proyecto de reforestación, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey modernizará con tecnología LED el alumbrado público de este espacio, con la instalación de 183 lámparas de tipo colonial, como parte de un proyecto de Presupuesto Participativo de la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto.

En la rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de la mejora a la plaza. Foto: Cortesía Gobierno de Monterrey

Santos Valdés Salinas, secretario de Servicios Públicos, detalló que como parte del nuevo modelo de limpieza del Primer Cuadro, del programa Revive el Centro, la Alameda tiene servicio de limpia todos los días, se desazolva el drenaje pluvial y en los próximos días se instalarán contenedores de basura en 14 puntos.

Adicionalmente, el Gobierno de Monterrey apoya iniciativas de la sociedad civil para reactivar la Alameda como un paseo tradicional de la Ciudad, en particular participando en Alameda de Pinta, a invitación de Centro Cívitas.

¿Cuál es el proyecto?

Inventario de 343 árboles por especie.

Instalación de 183 lámparas tipo colonial.

Instalación de contenedores de basura en 14 puntos.

Plantación de nuevos árboles, encinos en su mayoría.

Tiempo de remodelación: Ocho meses.