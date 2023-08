Propone Ricardo Monreal crear leyes para que la robótica no desplace a las personas

El senador con licencia Ricardo Monreal expresó su preocupación por la próxima llegada de Tesla a Nuevo León porque, aunque es una empresa que generará empleo y representa inversión, también podría ser un peligro por el tema de la robótica.

Monreal estuvo el lunes al mediodía en el Aula Magna de la UANL donde, ante la comunidad universitaria, presentó su libro “Una oportunidad real”, de carácter autobiográfico.

El morenista señaló que una de sus inquietudes es el medio ambiente y la biotecnología.

“Está avanzando a pasos agigantados; la robótica, que Tesla, esta empresa que, qué bueno que va a venir a Nuevo León. Pero si no tenemos cuidado van a ser robots, no trabajadores calificados”, advirtió Monreal.

Y eso, añadió, es parte de lo que se tiene qué revisar.

“Porque la robótica en el mundo desplaza la mano de obra, son robots y tenemos que generar leyes que se adecúen y que no desplacen a personas”, afirmó.

Pero Monreal también señaló que “se puede todo”.

“No creo tampoco que nos opongamos, no sería la condición a la ciencia y tecnología. Al contrario, yo soy partidario de la ciencia y la tecnología, aplicarla y reforzarla. Hace unas horas que me reuní con los empresarios. Me preguntaban sobre la educación. Y les dije: ´Será porque soy universitario, maestro, para mí la educación es la principal prioridad que México debiera apostar´”.

En “Una oportunidad real”, Monreal habla sobre su familia, primeros años de escuela y cómo llegó al mundo de la política.

“Somos 14 de familia, somos 14 hermanos. Todos viven, 14, ocho hombres, seis mujeres, y mi madre murió muy joven. Todo le fue muy rápido, aquí lo digo en el libro, a los 15 o 16 años se casa, luego su primer hijo a los 17, y muere a los 37, después de 14 hijos”.

Señaló que él viene desde abajo.

“Por eso me reflejo mucho en los jóvenes que provienen de familias modestas, hijos de maestras, de funcionarios modestos, de trabajadores, o de funcionarios normales.

“Es un libro que escribí, el primero de mi vida propia, de los 35 (que ha escrito). Casi todos los había escrito sobre temas jurídicos, temas políticos. Tengo, incluso, en las materias que imparto, libro de texto, aprovechando la autonomía universitaria, en donde se imparte cátedra, lo imparto con el libro de texto nuestro”, añadió.

La publicación que se puede descargar de forma gratuita a través de un Código QR, añadió el político, es quizás la historia de muchos.

“Al describir mi parte bibliográfica, asumo cómo surjo. Yo termino la primaria a los 11 años; termino la secundaria a los 14; termino la preparatoria a los 16, y termino de titularme como abogado a los 21.

“Y a los 21 me fui a la Ciudad de México, y la UNAM me becó; la UNAM me dio esa gran oportunidad. Me fui becado a estudiar especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, maestría en Derecho y doctorado en Derecho. Estoy hablando del 82 cuando llego a la Ciudad de México y concluyo, después del 85, después del temblor que sacudió al mundo y que destruyó y terminó con muchas vidas y muchos sueños”.

Al regresar a Zacatecas se convirtió en regidor, luego secretario de gobierno, tres veces diputado federal por distritos distintos, por elección; tres veces senador de la República. Esta es su tercera ocasión como senador de la República.

“(También fue) Gobernador de mi estado y alcalde de la Ciudad de México, en la alcaldía, para mí, más importante, que es la Cuauhtémoc, donde está Palacio Nacional, todo el centro de la Ciudad, el Centro Histórico. Esa es la alcaldía más importante y fui alcalde en ese lugar”, añadió.

Sobre su relación con López Obrador Monreal indicó que ya tiene 26 años de amistad.

“Acompañándolo en la lucha que hasta el 18 logramos conquistar. Todavía falta mucho en el camino y la travesía ha sido muy larga, muy larga”.

Se refirió también a las discrepancias que existen entre los poderes en Nuevo León.

“Yo hablo más sobre el no tener rencores. Aquí mismo en Nuevo León, si hubiese diálogo, acuerdo, no se destinaría tanta energía a la confrontación y al desencuentro, cuando Nuevo León necesita canales de diálogo, de política, de acuerdo, para que los poderes puedan caminar unidos en lo fundamental, en beneficio de Nuevo León”, expresó.