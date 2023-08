Por usurpar funciones presentan juicio contra Congreso de NL y buscan se revierta nombramiento de Cecilia Robledo

Al considerar que el Congreso de Nuevo León cometió una ilegalidad al designar a Cecilia Robledo para suplir la renuncia de Fernando Adame Doria, Óscar Flores presentó el lunes un juicio de protección de derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del Estado.

En el escrito entregado en la oficialía de partes del tribunal, el funcionario argumenta que el Poder Legislativo le tomó protesta a la panista Cecilia Robledo para asumir la diputación que dejó vacante Adame Doria, cuando la institución responsable de decidir quién debe ocupar ese lugar es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ieepc).

”Con este juicio queremos que se acate la Ley y que se reconozca que el Congreso cometió una ilegalidad”, expresó el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno. “El Congreso usurpó funciones al asignar una curul a una diputada que no fue designada por el instituto”.

En la lista del Ieepc, Flores aparece como el siguiente hombre en asumir la curul, y por ello él tiene el derecho de tomar el cargo.

Además, ese órgano electoral debe definir quién, de la lista de los candidatos con mejores resultados, pero que no ganaron su elección, debe asumir la diputación.Flores Escobar advirtió que ante la ilegalidad, las votaciones en las que participe Robledo Suárez carecerían de validez.

No hizo campaña y quiere ser diputado

Carlos De la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, consideró que es incongruente la posición de Movimiento Ciudadano y de Óscar Flores al pretender ocupar la curul vacante en Congreso.

“El que no hizo campaña... quiere ser diputado... no hizo campaña, ¡qué barbaridad! Así es la gente de incongruente, como incongruentes son quienes forman parte de este partido, Movimiento Ciudadano”, dijo De la Fuente.

El legislador aconsejó a Cecilia Robledo interponer una denuncia de violencia política de género contra quienes le pusieron un sobrenombre.

Carlos De a Fuente llamó a Samuel García a olvidar las rencillas políticas. Foto: Martín Fuentes

“Han manifestado en su contra, han hecho señalamientos y han usado sobrenombres ofensivos en su contra”, dijo. “¿Qué es lo que quieren?, ¿que se queden los suplentes? Ya se llevaron todos los suplentes a MC, se llevaon al suplente de la diputada Anita (González) de Félix (Rocha)... así se están llevando a muchos suplentes”.

De la Fuente reiteró que Samuel García es el culpable de generar violencia política en Nuevo León.

“Que acepte que no ganó un distrito electoral. No puede y no va tener mayoría en el Congreso porque la gente no confió en Movimiento Ciudadano, confió en su persona para gobernador, que deje a un lado estas rencillas políticas”, destacó.