Cecilia Robledo toma protesta como diputada entre porras del PAN y reclamos de MC y Morena

En medio de las protestas de Movimiento Ciudadano y Morena, cuyas bancadas calificaron de “ilegalidad” y de “atropello” la designación de Cecilia Sofía Robledo Suárez como diputada, en sustitución de Fernando Adame Doria, la presidencia del Congreso tomó protesta, entre porras, a la panista este jueves al mediodía.

Durante el Noveno Periodo Extraordinario, Mauro Guerra tomó protesta a Robledo Suárez. Los legisladores de MC y Waldo Fernández, no estuvieron presentes.

Sin embargo, sí acudió un nutrido grupo de simpatizantes que desde la tribuna lanzaron vivas y expresiones de apoyo a la nueva diputada.

“Ciudadana Cecilia Sofía Robledo Suárez con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción 18 y 193 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León así como para los efectos del artículo 31 de la Ley del Poder Legislativo se le ha mandado llamar a fin de que rinda protesta de ley y pueda asumir el cargo de diputada, acatamiento al acuerdo aprobado por este Pleno por lo que me permito preguntar:

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Nuevo León, las leyes que de ella emanen y desempeñar, leal y patrióticamente, el cargo e diputada en ejercicio que se le ha conferido?”, señaló Guerra.

“Protesto”, respondió Robledo Suárez.

“Si no lo hiciera así que la nación y el Estado se lo demanden”, añadió el presidente del Congreso.

Adame Doria y María Amparo Adame Doria, su hermana y suplente, renunciaron a sus cargos argumentando situaciones personales, aunque el miércoles Hernán Salinas Wolberg, presidente estatal del PAN, reveló que se debió a presiones el Gobierno del Estado.

La toma de protesta se realizó después de la sesión de la Comisión de Legislación encabezada por el panista Félix Rocha Esquivel.

Integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano solicitaron que el caso pasara a la Comisión de Gobernación para que fuera solucionado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, órgano responsable de definir este tipo de acciones.

Es una violación constitucional

Héctor García, presidente de la Comisión de Gobernación, expresó que la designación de Robledo Suárez es, a todas luces, una violación constitucional.

“Seguramente la autoridad federal deberá recibir el caso para análisis y posiblemente solicitaremos una suspensión provisional”, expresó García.

Indicó que la designación de Robledo Suárez es un tema muy grave.

Representantes de la bancada naranja coincidieron en señalar que a designación de Robledo Suárez es, a todas luces, una violación constitucional. Foto: Cortesía GLMC

“Están arriesgando, incluso a una mujer, a una diputada que seguramente no sabe que sin el título, sin el nombramiento que le da la autoridad electoral la van a hacer creer diputada, va a hacer su función como diputada, seguramente de ignorancia más que de mala fe y es un delito; es usurpación de funciones”, añadió.

García reiteró que se cometió una ilegalidad, un delito ¡o varios delitos, tal vez!

“La Comisión de Legislación no es la facultada para llevar a cabo el tema de las renuncias del exdiputado Fernando Adame; correspondía a la Comisión de Gobernación”, agregó. “También hubo una ilegalidad porque no es una comisión y no es el Congreso los que tienen, en todo caso, la facultad de expedir la constancia para quien debe suplir o no, en este caso la curul a la que renunució el exdiputado Adame”.

En todo caso, añadió el legislador, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ieecp).

“Es un abuso de autoridad por parte de esta comisión. Ha cometido varios delitos. No quisimos (MC) validar esto, lo votamos en contra, lo impugnaremos en tribunales”.

Por la mañana del jueves, la bancada naranja presentó a Óscar Flores quien esperaba el aval y la constancia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para sumarse al Congreso como diputado de MC en la próxima sesión.

“Lo que sucedió en Congreso fue un atropello”

Después de la renuncia del diputado local del PAN, Fernando Adame, y su suplente, María Amparo Adame Doria, y de que PRI y PAN designaran a Cecilia Sofía Robledo Suárez como diputada, aún sin la resolución del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Waldo Fernández denunció el acto y lo calificó como un atropello a la democracia y un grave precedente.

“Es un atropello a la democracia y la voluntad de los nuevoleoneses. También atropellan los derechos político-electorales de los que tienen derecho a ocupar esa curul. Se la pasan cuestionando el autoritarismo y los autoritarios son ellos. ¡Ahora resulta que el Congreso se convirtió en Instituto Electoral!”, expresó el legislador morenista.

Para Waldo Fernández lo que ocurrió en Congreso es un grave precedente. Foto: Cortesía GLMorena

Agregó que esto sienta un grave precedente para la democracia.

“Tenemos diputados que parecen mercaderes: Vendiendo y comprando voluntades y por otro lado, un Congreso que marca resoluciones que no le corresponden”.

Cecilia sí tiene constancia

Carlos De la Fuente, coordinador de la bancada panista en Congreso, respondió a Movimiento Ciudadano y Morena, que afirman que la nueva diputada no tiene una constancia del Ieepc.

“Sí tiene constancia... desde el 2021 la tiene”, señaló. “En su momento se dará a conocer”.

Hoy, añadió De la Fuente, se tuvo que reestablecer a marcha forzada que el Congreso estuviera completo.

Carlos De la Fuente reveló que los hermanos Doria renunciaron por presiones. Foto: Martín Fuentes

“Lamentablemente Fernando Adame Doria se tuvo que ir por presiones del parte del Ejecutivo, con una operación orquestada por Movimiento Ciudadano. A través del Gobierno del Estado han presionado a nuestro compañero y a su familia a través de clausura de negocios, lo que nos han hecho a todos y cada uno de nosotros”.

En el borde de su desesperación, los hermanos Adame Doria, renunciaron el miércoles, afirmó.

“La presión fue tal que decidió hacerse a un lado. Nuevamente volvemos a señalar al gobernador como el único culpable de la violencia política que hay en este país”, destacó De la Fuente.