López Obrador quiere a Samuel como candidato de MC, asegura Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere imponer a Samuel García como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, aseguró Xóchitl Gálvez a participar en un foro junto a Beatriz Paredes en Mérida.

La candidata a coordinar el Frente Amplio por México destacó que hay un sector del partido naranja que desea caminar en alianza con el Frente.

“Pero es obvio que el presidente quisiera que su candidato fuera el gobernador de Nuevo León”, expresó la senadora.

Gálvez indicó que AMLO quiere poner candidatos a todos los partidos.

“Pero la única que sí sabemos que es la candidata es Claudia (Sheinbaum) desde que empezó el proceso en Morena”, destacó Gálvez.

Señaló que en caso de ganar la coordinación se pondrá en contacto con Dante Delgado, líder nacional de MC, para disuadirlo de que el partido vaya por la presidencia en alianza con el bloque opositor.

“Creo que platicar se puede”, señaló.

Desde diciembre pasado, el nombre de Samuel Garcia suena como posible candidato del partido naranja a contender por la presidencia de México.

El 5 de diciembre, durante la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de MC, García dijo que aspiraba a ser candidato.

“Me apunto”, confirmó el gobernador, refiriéndose a las “corcholatas” y otros aspirantes a gobernar la República Mexicana asegurando que tiene las posibilidades de ganar en las próximas elecciones, aunque por el momento, se va a concentrar en el Estado.

“No me veo en otro movimiento más que en este y así vamos a estar el 23, el 24 y lo que venga”, añadió el mandatario estatal.

Agregó que en 2024 habrá un nuevo México “naranja y alegre”.

Más adelante aseguró que siempre no, y reiteró a los ciudadanos de Nuevo León que cumplirá con sus seis años de mandato.

“Lo que yo dije es que en Movimiento Ciudadano están los mejores perfiles, más que los priistas y los panistas y todos. Yo lo que quise señalar es que Movimiento Ciudadano no ocupa ir en bola ni revuelto, solos pueden ganar”, expresó García durante una entrevista.

García mencionó que la prensa capitalina fue insistente en el cuestionamiento sobre su futuro en la política.

“Y me venían correteando: ´oiga, ¿entonces sí o no?´. (Y les respondía): ´Estoy concentrado enteramente en Nuevo León´. Entonces les dije: ´mira, hay muchos gallos, me apunto, pero no dije cuando… tranquilos´”.

Recientemente ha señalado que lo dejen trabajar porque no es momento electoral.