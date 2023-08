Indira Kempis entra a contienda para ser candidata presidencial de Movimiento Ciudadano

Indira Kempis, senadora por Nuevo León, reveló que buscará ser candidata a la presidencia de la República para las elecciones de 2024, para convertirse en “la primera candidata mujer a la presidencia de México en la historia de Movimiento Ciudadano”, pese a que desde hace varias semanas los nombres más mencionados son los de gobernador de la entidad, Samuel García, así como el del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

En entrevista con El País dijo que es el momento histórico de las mujeres, ya que en el Frente Amplio por México (FAM) la candidatura se definirá entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, mientras que en Morena podría resultar ganadora Claudia Sheinbaum.

Kempis destacó que es consciente de que no es un perfil conocido y favorito, pero añadió que hay una deuda histórica con las mujeres por el escepticismo que hay hacia ellas de cómo se desempeñarán en un puesto público.

“Me han dicho que no muchas veces en la vida, que no podía estudiar y, junto con mi comunidad, logré estudiar. Me dijeron que no podía levantar la voz frente al poder porque me iban a matar y alcé la voz para exigir justicia. Me dijeron que no podía entrar a la política. Yo sé que no soy una candidata como las de la cajita feliz de McDonald’s”, dijo.

La senadora dijo que ese tipo de candidatos están presentes en la imaginación colectiva, cuyas características son tener ascendencia ilustre, amplio recorrido político, suma seriedad, por lo que esa clase política se convirtió en una aristocracia.

¡Andaleeeee! 😍 La senadora @IndiraKempis ha sido una súper promotora (creo que la única) de la adopción de #bitcoin y otras tecnologías blockchain en México. Mis respetos! 👏🏻👏🏻

Si se lanza a la grande, estaría ruda la contienda 😱 https://t.co/tkQqGmWY5W — Daniel Sánchez M. (@danielsmonterre) August 27, 2023

La legisladora también destacó el hecho sobre la dificultad de llegar a un puesto de elección popular sin el respaldo de un partido político, ya que cuando intentó ser diputada local por la vía independiente se quedó muy lejos, hasta que pudo llegar al Senado en 2018.

“Es difícil ganar sin un partido, pero aprendí que la política se hace en equipo y que los partidos son un vehículo, pero también hay que ser consistentes y Movimiento Ciudadano representó un vestido a la medida”.

Aunque Movimiento Ciudadano no ha emitido su convocatoria para que los aspirantes a la candidatura presidencial se inscriban, Indira Kempis considera que es la tercera vía entre una contienda que se perfila a ser de mujeres, ya que la separan más de 20 años de edad de Gálvez y Sheinbaum, mientras que Paredes milita en un partido que gobernó al país por más de 70 años.

“Todas las aspiraciones son legítimas, la competencia es abierta y yo esperaría que todos los que construimos este proyecto político podamos participar, haré todo lo que esté dentro de la ley para competir. Cada quien está viendo por su pedazo de Movimiento Ciudadano y su pedazo de país, es muy válido, pero en algún momento se van a tomar decisiones y definiciones”.