“Soy políticamente daltónica”: Xóchitl Gálvez

Ante unas 800 personas, integrantes de diferentes colectivos, que siguieron, desde Monterrey, vía satélite la entrega de constancia a Xóchitl Gálvez como abanderada del Frente Amplio, la senadora dijo que ella no tiene filias no fobias y que el único color que reconoce es el de México.

“Soy políticamente daltónica”, expresó Gálvez ante los vítores de los asistentes al Teatro Lucila Sabella en la Plaza Zaragoza, a unos metros del Palacio Municipal de la Ciudad.

Te puede interesar: Los tres ejes de Xóchitl Gálvez si fuera presidenta de México

Integrantes de asociaciones como Nuevo León 24, México sí, UNE, Poder Ciudadano, Frente Cívico por México, entre unos 20 colectivos más, desafiaron el calor y el sol y se mantuvieron atentos a la ceremonia, transmitida desde el Ángel de la Independencia.

Más de 20 colectivos apoyan en NL al Frente Amplio por México. Foto: Martín Fuentes

“México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo, México nos necesita a todos”, expresó mientras la multitud la ovacionaba.

Gálvez indicó que van a aceptar a todos los que, de buena fe, se quieran sumar a esta lucha.

“Yo no tengo formalmente un partido, no tengo filias no fobias, soy políticamente daltónica, sólo veo un color, el color de México”, expresó mientras la gente, desde la plaza gritaba “¡presidenta, presidenta!”.

Uno de los momentos que mayor revuelo causó entre los asistentes fue cuando la ahora coordinadora de lo trabajos del Frente Amplio por México dio a conocer su plataforma.

“Soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideologías, los problemas se arreglan con soluciones. Nuestras plataformas sí sirven, si algo funciona lo vamos a dejar, si no sirve lo vamos a cambiar”, expresó Gálvez. “Y recuerden mi regla de oro: ni huevones, ni rateros ni pen...”.

La coordinadora indicó que no se va a recurrir a la ofensa, al insulto ni a la descalificación.

“México necesita una presidenta que respete a todos y que gobierne para todos. No vamos a engañar ni a manipular a la gente, les diré siempre la verdad por dolorosa que sea, les diré las cosas como son, sin adornos y sin cuentos. Siempre les diré la neta”, expresó Gálvez.

El evento, realizado en el Ángel de Independencia, fue seguido vía satélite desde la Plaza Zaragoza en Monterrey. Foto: Martín Fuentes

Entre los asistentes a la ceremonia destacaron los presidentes estatales del PRI, PAN y PRD: José Luis Garza Ochoa, Hernán Salinas Wolberg y Sylvia Elizondo, respectivamente.

Además de políticos connotados de la entidad como el exgobernador Fernando Canales Clariond.

Tras casi una hora bajo el sol, a las 11:35 en cuanto terminó el discurso de Gálvez la multitud se dispersó.