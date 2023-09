Nada qué ver ni nada qué ocultar: Heriberto Treviño Cantú se deslinda de fraude inmobiliario en Juárez

Después de que Javier Navarro, secretario general de Gobierno y Eugenio Montiel Amoroso, director de Fomerrey, señalaron a familiares del priista Heriberto Treviño Cantú como partícipes de un acto fraudulento en Juárez, el coordinador de la bancada tricolor rechazó este señalamiento y se mostró siempre abierto al diálogo respetuoso.

Treviño Cantú destacó que la charla entre poderes Legislativo y Ejecutivo debe ser constructiva.

El coordinador del Grupo Legislativo destacó que su bancada siempre estará lista para colaborar con las diferentes instancias de gobierno en todos los proyectos que sean para el bien del pueblo de Nuevo León.

“Es lo que le han venido haciendo a nuestros compañeros, es una persecución política desde hace mucho, pero vamos a seguir trabajando; hemos sido respetuosos y nuestra bancada siempre ha estado buscando el dialogo con todas las bancadas y con el mismo gobierno”, expresó.

Calificó al PRI como una bancada institucional.

“Y siempre tendemos puentes, tendemos al diálogo para cualquier situación que se ocupe para bien del estado, jamás hemos hecho algo que afecte a la ciudadanía”.

El coordinador del GLPRI lamentó que se hayan lanzado acusaciones en su contra sin sustento, al precisar que hasta el momento no ha sido requerido por autoridad alguna, pero dijo estar dispuesto a hacerlo si lo solicitan.

“Nosotros no tenemos nada qué ver, ni nada qué ocultar; hemos tenido una trayectoria larga y limpia de cerca de 25 años de servicio; he sido tres veces alcalde, he sido funcionario estatal, he sido funcionario federal, y en todos los cargos que he estado siempre he dejado las cosas bien y siempre he trabajado por el bien de mi estado y de mi comunidad”, aseguró.

Treviño Cantú se dijo respetuoso de las autoridades, de las instituciones y siempre he sido respetuoso con el Gobierno del Estado.

“No tenemos nada qué esconder, seguiremos trabajando”, aseguró Treviño Cantú.

Te puede interesar: Vivendas en abandono tendrían segunda oportunidad, de acuerdo a iniciativa de Heriberto Treviño Cantú

El lunes, el Gobierno del Estado reveló que bajo el mismo modus operandi con el que actuó un exalcalde de San Nicolás, ahora en Juárez se adquirieron dos lotes a bajo costo para luego edificar Oxxos que rentan entre 80 y 100 mil pesos mensuales.