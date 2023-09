Luisito Comunica tiene muy cálida bienvenida a Guadalupe, se sorprende por el calor y por la emoción de sus seguidores

El influencer Luisito Comunica tuvo una cálida bienvenida a Nuevo León... literalmente. Y no sólo por la emoción de sus seguidores que lo esperaban en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la colonia Lindavista, del municipio de Guadalupe.

Luisito también fue sorprendido por las altas temperaturas que se registraron a su llegada.

“Me están sudando las bo...”, dijo la estrella de internet... “cuando alguien dice: ´Hace mucho calor, salen los de Monterrey ´¡Nombre, esto no es calor!´”, expresó Luisito.

Cuando Luisito llegó a la ciudad había 36 grados de temperatura.

Pero nada comparable con el calor humano de cientos de seguidores del influencer que se arremolinaron en el estacionamiento para darle la bienvenida.

“No sé cómo se corrió la voz tan rápido, pero llegó demasiada banda. Gracias por ser tan chidos”, escribió en una historia de Instagram.

En la misma red social Luisito compartió videos donde se aprecia la emoción de los fans que tuvieron que ser controlados por elementos de seguridad.

Los fans tuvieron que ser contenidos por elementos de seguridad. Foto: Captura de pantalla

“Gracias a los polis que se rifaron controlando el asunto. Mucho aprecio”, añadió Luisito.

A principios de semana fue agredido por un vendedor de paletas al que no se quiso comprar el producto.

“Salí al parque con mi perrito... estábamos caminando, llega un güey a ofrecer una paleta, le digo que no y me dice: ‘¡Pin... mam.!.’. Yo le contesto y entonces se aceleró: ‘¡Tú me pelas la ve.!.’. Todavía me duele...”, expresó.