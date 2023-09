Sigue la crisis hídrica; llega el agua a San Roque, pero no a todas las colonias del área metropolitana de Monterrey

Nuevamente los vecinos están buscando agua de forma desesperada porque no llega a sus colonias. Foto: Cortesía Gobierno de Monterrey

Desde el viernes de la semana pasada el agua de El Cuchillo II llegó a la planta potabilizadora de San Roque y suministra mil 200 litros por segundo con lo que se aliviaría la crisis hídrica que atraviesa el área metropolitana de Monterrey; sin embargo, la ciudad y varios municipios siguen sufriendo por baja presión y falta de suministro.

Lo extraño es no hay un “piso parejo” en la distribución de agua, porque en ciertos sectores la apertura de la válvula les hizo perder presión y en otros fue como si nunca se hubiera ido.

Una de las zonas más afectadas de Monterrey es la colonia Mitras Centro que está cumpliendo más de 30 días sin líquido.

Al borde de la desesperación y arrastrando un carrito con un garrafón que tuvo que conseguir caminando más de 20 cuadras en una tienda de conveniencia, Mario Saldívar, vecino de la calle Tulancingo, señaló que la situación ya es insostenible.

“Mire usted. Tengo 73 años, como casi todos mis vecinos, soy adulto mayor y no puedo andar cargando estos garrafones tan pesados. El joven de la tienda me ayudó a meterlo al carrito, pero no sé cómo lo voy a sacar”.

Saldívar señaló que de cualquier forma se siente afortunado porque logró conseguir agua.

“Un poco para lavarme el cuerpo, otro poco para tomar”, señaló, “mi esposa está haciendo milagros para preparar la comida...”.

Como Saldívar, otros vecinos están sufriendo por la falta de agua.

“Yo vivo en una segunda planta y el agua no sube o no hay, de plano. Ya nos olvidaron, no sé qué vamos a hacer”, dijo Yolanda Macías, también residente de Mitras Centro y de 66 años.

En Apodaca, colonia Las Flores, antes del viernes tenían presión “normal”, pero por ilógico que aparezca, desde ese día, casi no sale agua de las llaves.

En la calle Nube, los vecinos denuncian que apenas un “chorrito” sale de las llaves.

“No sé qué pasó, pero cuando el gobernador anunció que el agua había llegado a San Roque, a nosotros se nos empezó a reducir la presión, ahora ni siquiera podemos llenar una tina para bañarnos”, comentó Marisela Díaz, residente.

Igual sucede en Balcones de Huinalá donde la presión se redujo.

“Pues decían que iba a haber mucha agua y ¡nada! Hay muy poca, estamos batallando demasiado”, expresó Nora Santos.

En la colonia Modelo, de Guadalupe, el tinaco comunitario fue rellenado por una pipa porque la presión se redujo al grado de que no alcanza para las actividades diarias.

Mientras que se abría la presión en la planta potabilizadora, a los residentes les empezó a faltar el líquido.

Contrario a lo que sucede en estas colonias, en otras donde había poca o nula presión, desde el viernes las cosas comenzaron a mejorar.

David Delgado, de la colonia 2 Ríos, en Guadalupe indicó que ahora sí hay una presión “decente”.

“Pues casi como antes. Ya ni nos acordábamos cómo era tener buen volumen de agua”, comentó entre risas.

En Unidad Modelo, al norte de Monterrey, los vecinos se sienten aliviados porque ya gozan de un buen abasto.

“Estamos como antes, como antes de la crisis del 2022. Sale el agua con buena presión, ya no estamos sufriendo por los cortes”, destacó Eugenia Ramos.

Durante el acto del viernes, el gobernador Samuel García indicó que era un día para reflejar que, por el bien de la sociedad, se quitaron grillas y lo electoral.

“Quitamos partidos y nos pusimos a jalar y todos los días el bien mayor, el agua. Hoy vemos ya el resultado, llega el agua y me están informado que ya hay mil 217 litros por segundo, y eso nos ayuda bastante a recuperar lo que nos daba La Boca y Cerro Prieto”.

El gobernador calificó de "día histórico" cuando el agua llegó a la potabilizadora de San Roque. Foto: Cortesía Gobierno de NL

Dijo que se alista la segunda etapa para pasar de mil 200 litros a 2 mil 400 litros, y echar a andar las demás bombas de manera gradual.

El 13 de septiembre, el gobernador y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron el acueducto El Cuchillo II.

En su operación total, el acueducto suministrará 5 mil litros por segundo de agua a la población de la zona conurbada.

El acueducto que tendrá una vida útil de aproximadamente 50 años, tiene una inversión total de 12 mil 244 millones de pesos, de los cuales 5 mil 701 millones de pesos es aportación estatal y $6 mil 543 millones de pesos, es federal.

Cerro Prieto en peligro

Aunque la presa de La Boca ya bajó hasta el 9.75% de su capacidad, en este momento es Cerro Prieto el embalse que más preocupa porque sus niveles de almacenamiento están en picada.

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a las 06:00 horas del domingo 24 de septiembre reportó que la cuenca tiene apenas un 8.37%.

Un día antes, el sábado, el alcance era de 8.43% y 48 horas previas registraba 8.48%

“Va a la baja, el año pasado, en plena crisis hídrica, no tenía esos niveles, eran un poco mejores”, expresó el hidrólogo Martín Ceballos.

Es preocupante, señaló, por las dimensiones de la presa.

“Ha hecho demasiado calor, la evaporación está jugando en contra y a eso hay que sumarle que el consumo, por las altas temperaturas, ha sido excesivo. Tenemos un panorama crudo”, expresó.

Ceballos indicó que el año pasado, después de las lluvias de septiembre, el panorama pasó de “terrible” a “alentador”.

“Pero no ha llovido, o no a los niveles que se esperaban. Solamente ha llovido un 22% de lo que se requería para mantener a las presas en un estado saludable”.

En 2022, a estas fechas, La Boca subió a más de la mitad de su capacidad y Cerro Prieto también se recuperó mucho.

“Pero no hubo un excedente de recuperación. Las presas no se desbordaron. De cualquier manera, esas lluvias permitieron que pudiéramos pasar este verano”, destacó Ceballos.