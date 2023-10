Colocan Samuel y Mariana primera piedra del nuevo Hospital Infantil, Nuevo León se convierte en hub de medicina

Con la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Infantil y la construcción del que será el nosocomio más grande del continente, Nuevo León ya se está posicionando como un hub hospitalario, señaló Samuel García, poco antes de viajar a Asia.

El gobernador, acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León y de Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, arrancó oficialmente este miércoles con los trabajos de construcción del centro médico, ubicado en los terrenos de lo que antes era el penal del Topo Chico que tras su cierre, se convirtió en el Parque Libertad.

“Vamos a tener el Segundo Informe regresando de Asia para presumirles cuatro nuevos hospitales, tres concluidos en este periodo, uno que se va para febrero y ayer ya me estaban diciendo que tienen listo el de Salinas (Victoria), entonces cada tres meses Alma (Rosa Marroquín) está planeando un nuevo hospital”, expresó el ejecutivo estatal.

Mariana Rodríguez continuó con la ceremonia porque el gobernador viajó temprano a Asia. Foto: Cortesía Gobierno de NL

García añadió que son hospitales con especialidades, acordes a la realidad del 2023.

“... De salud mental, de adicciones y cerramos con el más querido, el infantil, que va a ser único en América Latina. Pero además de este, también el sector privado ya le encontró sabor a que Nuevo León sea un hub de medicina, un hub hospitalario y aprovechando que ya tenemos más vuelos internacionales que locales, porque somos un hub aeroportuario también van a construir hospitales de gran calado”.

El mandatario indicó que la Iniciativa Privada ya está por arrancar un nuevo centro médico.

“Yo lo conzoco porque el estado participó en el tema de la tierra. Es el complejo Ángeles que va a ser el hospital privado más grande, ya no de América Latina sino del continente... y pa´ ganarle a los hospitales gringos ¡a qué nivel está llegando Nuevo León!”, destacó García.

El gobernador añadió que su administración no se va a pelear con la Federación, menos ahora que el Gobierno federal confirmó la construcción de un hospital en Santa Catarina.

“Aprovechando la gran inercia de Tesla ya dice el gobierno federal: ´te hago uno en Santa, grandotote, regional de 3 mil 600 millones de pesos... ¡un mundo de camas!´”.

El hospital se construye en los terreno de lo que fue el penal del Topo Chico. Foto: Cortesía Gobierno de NL

Aparte, señaló García, la cobertura universal de Cuidar tu salud ya tiene a 800 mil causahabientes con seguridad total social, completa y gratuita.

“Vamos a ser el estado número uno en camas públicas y privadas de servicios médicos y eso nos consolida como un hub de medicina, un hub hospitalario y también hay que agradecer la gran sinergia, no sólo de la sociedad civil sino de la IP, de las universidades. El (hospital) Universitario, Tec salud y todas las grandes universidades están haciendo lo propio, cerrando filas en el tema de salud”.

Inversión de 4 mil millones de pesos

El nuevo Hospital Infantil requerirá una inversión de 4 mil millones de pesos, agregó García.

“Este hospital me habían dicho que iba a costar 3 mil 500 milones y hoy me entero que va a costar 4 mil y ya me di cuenta por qué... van a ver que está agregando todas las áreas que le faltaban al sistema público de Nuevo León”.

La edificación de 30 mil metros cuadrados y ocho niveles tendrá 169 camas para hospitalización y brindará servicios de consulta de especialidades, urgencias, endoscopia, anatomía patológica, laboratorio clínico y farmacia.

Además, hospitalización pediátrica y oncológica, clínica de neurodesarrollo, quimioterapia y unidad de cuidados intensivos pediátricos y neonatales. También contará con hemodinamia, unidad de quemados, clínica de obesidad y rehabilitación física y cardíaca.

Se edificará en un terreno de 7.3 hectáreas en Rodrigo Gómez y Penitenciaria, colonia Valle de Morelos y se prevé que se concluya en el 2025.

El nuevo Hospital Infantil es parte de las obras de infraestructura en Salud que está desarrollando el Gobierno del nuevo Nuevo León, en las que se incluye, además de la actualización en centros de salud y hospitales, la construcción de Unidades de Especialidades Médicas (Unemes) y unidades especializadas en la atención a la salud mental y adicciones.

Mariana Rodríguez dijo que el nosocomio permitirá que el Hospital Materno Infantil fortalezca su atención a las mujeres y a la maternidad.

”Muy contenta de que en la sombra de este espacio que estamos y lo que hemos visto que ha pasado en este territorio, pues ahora sí va a ser una esperanza y un rayito de luz dentro de las muchas necesidades que tienen muchos niños y niñas en el estado”, expresó.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, destacó que esta unidad tiene un concepto vanguardista, centrado en la atención a la primera infancia.

”Se soñó con un con un hospital que fuese amigable, que tuviese también el acceso, la accesibilidad para los niños, terapias con mascotas, que pudiese tener estrategias innovadoras para la intervención y el tratamiento de ellos”.