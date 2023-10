“Todo muy bien, gracias por sus buenas intenciones”: alcaldesa de Allende

Luego de que el miércoles fue operada de emergencia, Patricia Salazar, alcaldesa de Allende, reapareció más tarde en Instagram desde donde agradeció la preocupación de sus seguidores y las buenas vibras que le mandaron.

“De veras, estoy sorprendida; de verdad no me esperaba esta respuesta de tanta gente. No he terminado de ver los mensajes. No tuve oportunidad de contestar las llamadas”, dijo en una historia de la red social.

Salazar agradeció a todos sus seguidores las buenas intenciones y deseos por su pronta recuperación.

“Muchas muchas gracias por estar al pendiente. Le agradezco a Dios estar muy bien”.

La edil de Allende explicó que tuvo que ser intervenida por un problema hormonal.

“Prácticamente en urgencias por un detalle de la matriz, ya tenía tiempo”, destacó. “Gracias a Dios todo muy bien, salió muy bien el resultado, todo perfecto”, expresó Salazar.

Está contenta por la forma en que se dieron las cosas y por el respaldo de la gente.

“Agradecida con todos ustedes por sus muestras de cariño y por estar al pendiente de mí. Por aquí nos vemos pronto, espero mañana (el jueves) estar saliendo del hospital. ¡Mil gracias!”.