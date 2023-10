Samuel no presenta en Congreso Segundo Informe, pero desde Japón lo comparte en redes sociales

Por su viaje a China y Japón, donde ya concretó 200 millones de dólares de inversión para Nuevo León, el gobernador Samuel García no acudió el viernes 13 de octubre al Congreso estatal, a donde se le citó para que rindiera su Segundo Informe de Gobierno.

“Yo el 12 de octubre estoy en Japón, haciendo un anuncio muy importante para el estado. Yo le pregunto a Nuevo León qué prefiere: ¿que me traiga empleos y billones de dólares o ir a escuchar a esta gente necia que no hace más que estorbar?, ¡la pregunta se contesta sola!”, expresó García el domingo 8 de octubre.

García aseguró que en sus viajes va por dinero y más chamba para el estado.

“Les voy a mandar por escrito el Informe del segundo año”, añadió.

Pero, este domingo 15 de octubre García presentó, a través de redes sociales, su informe para que todos los ciudadanos tengan acceso a él.

El documento se encuentra disponible en la plataforma oficial del Gobierno del Estado y también se puede descargar.

“En pocas palabras, estamos construyendo el nuevo Nuevo León. Te invito a que conozcas a fondo TODO lo que hemos hecho, descargando el Segundo Informe de Gobierno al que TODO Nuevo León tiene acceso desde este momento”, compartió el mandatario estatal en su cuenta de X (antes Twitter).

Agregó que la administración estatal está atrayendo inversión extranjera como nunca antes.

“Avanzando hacia la movilidad que siempre debimos tener, construyendo los proyectos hídricos necesarios para abastecer de agua a Nuevo León, combatiendo la inseguridad, dándolo todo para Cuidar tu Salud”.

García invita a los ciudadanos a conocer a fondo todo lo que se ha hecho en beneficio de la entidad.

El escrito consta de 248 páginas y el gobernador destaca la forma en que se combatió la crisis hídrica que estuvo presente en 2022 y 2023. También cómo se superaron las seis olas de covid en la entidad.

La llegada de Tesla, que se confirmó en marzo, el nearshoring y, desde luego, la construcción de El Cuchillo II, también forman parte del Informe.

A pesar de la Sesión Solemne del 13 de octubre para la presentación del escrito, será hasta este lunes cuando presumiblemente Javier Navarro, secretario general de Gobierno, acudirá al Congreso para entregar el documento.

El gobernador anunció que la presentación ante la ciudadanía de su Segundo Informe está confirmada para el 28 de octubre.

Presentaría Congreso Controversia Constitucional

Las bancadas del PAN y del PRI analizan la posibilidad de presentar una Controversia Constitucional en contra del gobernador Samuel García por no haber acatado la resolución de que presentara su Segundo Informe de Gobierno en la fecha y hora que designó el Legislativo.

La ausencia del mandatario es considerada una falta grave a la Constitución Política de Nuevo León.

“Estamos buscando ver si presentamos una Controversia Constitucional por la ausencia y hay que ver cómo lo podemos anexar a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, aseguró Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista.

García compartió que el Informe se puede descargar o leer en la página de Gobierno del estado. Fotos: Redes Sociales

Cada vez que el Ejecutivo hace una falta a la Constitución, añadió De la Fuente se puede presentar una Controversia, pero los alcances no los puedo decir ahorita.

“Es algo que me platicaron los abogados, es una de las rutas que se pudieran llevar y con esta Controversia podemos llevar a cabo la Ley de Responsabilidades Administrativas en la cual viene hasta la destitución en el caso y ante una falta grave y una falta a la Constitución debería de considerarse una falta grave, pero yo no soy el que lo va determinar”.

El legislador calificó como una falta de respeto la ausencia del Gobernador a la presentación de su Segundo Informe.

“Esta es la primera vez en la historia de Nuevo León que no se presenta el gobernador al Informe de Gobierno, que no cumple lo que marca la Constitución y que trata de darle la vuelta a través de diferentes artimañas como lo ha venido haciendo cada vez que no cumple la Constitución y es un hecho muy lamentable.

“No abona, es una falta de respeto, no para el Congreso, sino para los ciudadanos de Nuevo León que exigen una rendición de cuentas en el tema del informe anual”, destacó De la Fuente.