Samuel García señala: México no necesita candidatas plagiarias

En caso de que Samuel García decidiera lanzarse a la carrera por la presidencia sus propuestas serían propositivas: federalismo, una nueva Constitución, además de un convenio fiscal, un país verde, energía renovable, Tesla y empleo porque México merece un candidato de altura, no a “candidatas plagiarias”.

El gobernador de Nuevo León reconoció que por su edad no tiene prisa en llegar a “la silla mayor”, pero destacó que los candidatos y candidatas actuales no están a la altura de lo que necesita el país.

“Sí me da penita y, discúlpenme el adjetivo, las candidatas y los candidatos que estamos viendo para México yo no los veo a la altura de lo que requiere este país”, expresó. “De entrada, que violan la ley, de entrada que adelantan procesos electorales en unas precampañas que fueron ilegales y ahí están los resultados: no levantan una aspiración, no levantan una sonrisa... eventos desanimados, cero debate”, señaló García.

Las candidatas actuales, Claudia Sheinbaum, coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación y Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, sólo es “corcholatas”, el Frente y Alito.

“Y, la verdad, es que lo que está viviendo este país por lo geopolítico en el mundo pues creo que México merece más y, si desde Nuevo León podemos subir la altura de debate... ¡Imagínense!, estar hablando de que las dos candidatas tienen plagio”.

Tanto Sheinbaum como Gálvez fueron acusadas de haber plagiado su tesis.

La abanderada del Frente Amplio presuntamente copió, sin citar, párrafos de otros autores en su trabajo de titulación para obtener el grado de licenciada en Ingeniería en Computación, en 2010.

Y Sheinbaum, supuestamente, no hizo su tesis para Licenciatura de Física por la UNAM.

Cuestionado sobre si se ve como candidato, García indicó que aún falta para que pueda tomar una decisión.

“Yo tengo que hacer mi informe, falta traer las inversiones de China y Asia, el 28... (presentará su Segundo Informe de Gobierno). Ya en noviembre que empiece el proceso electoral y que el partido Movimiento Ciudadano abra a firmas y registros sus candidatos voy a ver qué le conviene al país, qué le conviene a Nuevo León y al partido. En su momento les diré si pretendo aspirar; por lo pronto estoy concentrado en Nuevo León”, expresó.

La campaña empieza en marzo, añadió.

“Todavía faltan Halloween, el Día de Muertos; falta Navidad, Año Nuevo... enero... Valentine´s (14 de febrero), el cumpleaños de Mariel.

“No sé qué estamos haciendo nueve meses antes, fuera de ley, en un debate electoral”, indicó el gobernador. “Yo le digo a México: propuestas, más que estos circos que están haciendo. Si desde Nuevo León le sirvo al país, vamos a estar valorando qué hacemos”.