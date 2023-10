Militares que asesinaron a Jorge y Javier reciben sentencia de 90 años de cárcel

La justicia para Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso llegó 13 años después de su homicidio, delito que cometieron integrantes del Ejército y quienes alteraron la escena del crimen para “plantar” armas a los cuerpos, pues el 13 de octubre de este año un juez condenó a 90 años de prisión a los cinco involucrados.

Los dos jóvenes, estudiantes de doctorado en el Tec de Monterrey, estaban dentro de las instalaciones de esa escuela el 19 de marzo de 2010, cuando los militares dispararon en su contra en el momento en que salían de la escuela para buscar algo de comer.

El caso conmocionó a la sociedad de Nuevo León, ya que los integrantes del Ejército afirmaron que les dispararon porque iban “armados hasta los dientes”, aunque esa versión al inicio fue aceptada por la escuela y autoridades estatales, las familias y amigos de las víctimas emprendieron acciones para desmontar que los jóvenes saltillenses eran alumnos de excelencia y en esa institución cursaban una maestría y no estaban involucrados en actividades delictivas.

Aunque originalmente seis militares fueron acusados por el doble homicidio, solo se logró la detención de cinco de ellos y el otro está en calidad de desaparecido.

En 2019, justo nueve años más tarde, Olga Sánchez Cordero, quien fungía como secretaria de Gobernación, ofreció una disculpa pública por los hechos.

Por este caso pasaron dos jueces que analizaron las pruebas para demostrar la culpabilidad del Ejército, por lo que el pasado 13 de octubre, el juez José Reynoso Castillo, del Cuarto Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León emitió la sentencia de casi 100 años de prisión por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja.

“Este es un triunfo que a través de las instituciones civiles se logre procesar violaciones graves de los derechos humanos cometidas por el Ejército. Intuimos que, conforme a sus derechos, los militares declarados culpables tratarán de apelar la sentencia”, escribió el colectivo Todxs somos Jorge y Javier.

El colectivo destacó que Haydeé Verdugo y Javier Aredondo, padres de Javier Francisco, murieron antes de que se emitiera la sentencia.

“Un mensaje que yo quiero dar a todas aquellas madres que sufren igual que nosotros: no se dejen creer de ninguna autoridad ni persona que les diga que no puede llegar la justicia. Aquí está la prueba de que sí se puede teniendo tenacidad y el amor a Dios. Madres, luchen por sus hijos que por algún motivo partieron igual que Jorge o Javier. No importa los años que hayan pasado, se puede llegar a la justicia”, dijo Rosy Mercado, mamá de Jorge.