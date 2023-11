Se trabaja en el presupuesto 2024 para tenerlo en tiempo y forma, asegura Javier Navarro

Carlos Garza Ibarra, tesorero de Nuevo León, está trabajando actualmente en el presupuesto 2024 con la finalidad de entregarlo en tiempo y forma, dijo Javier Navarro.

El secretario general de Gobierno indicó que, si bien no tienen una fecha cierta (de entrega), Garza Ibarra está a cargo.

“(Trabaja) Conforme a la ley, él es el que está lógicamente desarrollando las juntas de trabajo con quien debe de reunirse para poder llevar a cabo el presupuesto”, explicó Navarro.

Añadió que en este momento se están viendo, exactamente, las condiciones en que están ahorita.

“Y lógicamente recabando la información para prepararlo, que es lo primero que hay que hacer, y se está trabajando para tenerlo listo en tiempo y forma”.

El lunes 20 de noviembre es el último día para la presentación del presupuesto 2024.

El lunes será encargado de Despacho

Navarro expresó que a partir del lunes 20 de noviembre, día en que Samuel García iniciará su precampaña para la presidencia, en Monterrey, él quedará como encargado de Despacho.

“El gobernador tiene derecho a pedir licencias sin necesidad de ir al Congreso por un simple escrito o bien señalando a un secretario en su ausencia”, reveló. “Quedo yo como encargado del Despacho, eso lo prevé la ley, lo prevé la Constitución y así es como va funcionar”.

El funcionario estatal reafirmó que “yo me voy a quedar como encargado de Despacho en las ausencias que tenga el gobernador en estos días”.

Indicó que a partir del lunes serían las ausencias del gobernador.

“Nosotros seguimos insistiendo que la suspensión definitiva está vigente, y mientras no haya un resolución del Poder Judicial que tiene injerencia en relación al amparo que tengo promovido, la suspensión me sigue protegiendo para que yo sea quien me encargue del Despacho del gobernador a partir del 2 de diciembre”, aseguró Navarro.