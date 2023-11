Con un presidente regio a Nuevo León le irá mejor: Samuel García

Con nostalgia porque quizá el de este domingo fue su último Nuevo León Informa, antes de comenzar su precampaña el 20 de noviembre, Samuel García aseguró que con un presidente regio al estado le irá mejor.

“Con algo de nostalgia estaba en mi despacho, aquí en el Palacio de Gobierno, y espero sea el último día que estemos aquí porque vamos a ganar ‘la grande’, no tenemos ni una duda”, expresó el gobernador del estado.

Dijo que se atrevió a dar este paso porque Nuevo León le dio su confianza.

”Me consolidó como el gobernador más joven en la historia de este estado, con el mejor gabinete que ha tenido este gran estado”, agregó el ejecutivo estatal. “Quiero agradecer, primero, la confianza que me dieron para ser diputado, después coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso.

“Luego fui dirigente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y después de una campaña muy ruda ganamos el Senado de la República”.

Cuando contendía para la gubernatura, nadie creía en su proyecto, recordó.

“Arrancamos en cuarto lugar con 8 puntos y los de arriba nos daban como el chiquitillo”.

García reiteró que espera haya sido su último Nuevo León Informa y su última “arrastrada de lápiz”.

“(Que él sea presidente) Es lo mejor para Nuevo León por muchas cosas... la ley me impide en precampaña hacer propuestas, hoy no me puedo explayar, lo haré en marzo”, reconoció, “pero imagínense tener un presidente regio. ¡Nada más imagínense hoy lo que somos y nunca hemos tenido un presidente regio!”.

Indicó que muchos temas pendientes para el estado son competencia exclusivamente del ejecutivo federal.

“Esto es bien importante porque eso nos ha frenado muchos de juestros sueños y proyectos porque algunos de los temas pendientes de Nuevo León son competencia exclusiva del presidente”, detalló.

Y citó la Refinería de Cadereyta.

“Es territorio y competencia de Pemex, el gobernador, por más que quiera... una vez nos sacaron a mí y a Colosio de las greñas, eso nada más lo puede arreglar el presidente”.

El Río Pánuco, añadió, también es competencia federal.

“Si Conagua no firma no se puede traer el agua... el tren San Antonio, si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no te da la concesión y la aduana, no hay tren.

“Y lo que más nos duele es la lana. El único que puede modificar el Convenio Fiscal y dar justicia a Nuevo León es el presidente, por eso llevamos décadas que nos dan migajas, nos regresan 22 centavos de cada peso”, indicó el gobernador.

Por supuesto, añadió, va a extrañar este palacio.

“Espero sea mi último Nuevo León Informa y mi última arrastrada de lápiz. A Nuevo León le pido que nos tenga confianza, le dimos muchas vueltas, mucha reflexión y realmente creemos que es lo mejor para Nuevo León por muchos motivos”.

Lo que era competencia local, añadió García ya es pura continuidad.

“Es cuestión de que este Gabinete logre dar la continuidad y por eso le hemos dejado a Javier Navarro que siga”, añadió.