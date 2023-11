Policías de Monterrey someten y golpean a pareja de mujeres LGBT.

A través de redes sociales, una pareja de mujeres de la comunidad LGBTIQ+ denunció que fueron sometidas y golpeadas por elementos de la policía de Monterrey durante un operativo de alcoholimetría en la zona de bares del municipio, cuando se disponían a llamar a sus familiares para avisar que una de ellas estaría detenida.

La cantante ‘Lucio’, denunció con un video a través de su cuenta de Instagram (@aluciok) que ella y su pareja Andrea, fueron agredidas por la policía de Monterrey la madrugada del domingo 19 de noviembre después de ser detenidas en un retén en donde una de ellas dio positivo.

Karen Lucio, también autora del libro ‘Y, ¿ahora qué?’, narró en el video que el retén se ubicaba en la zona de bares de Barrio Antiguo, de donde ella y su pareja salieron después de tomarse dos cervezas, al llegar al retén entre las calles Juan Ignacio Ramón y Zaragoza, fueron analizadas y Andrea salió positiva.

Después de que le hicieran el dictamen y retener el vehículo de la pareja de Lucio, aproximadamente a la 1:50 de la mañana, ambas mujeres acataron las órdenes judiciales y después comenzaron a llamar por teléfono a sus familiares para pedir ayuda y avisarles que Andrea estaría detenida.

En ese momento policías comenzaron a jalar y forcejear a Andrea del brazo, asegurando que “ya no la iban a esperar”, por lo que Lucio les pidió que no la agredieran y se metió entre su pareja y los elementos par que no la lastimaran; en ese momento seis policías sometieron a ambas mujeres.

Policías amenazan y se burlan de Lucio

La artista asegura que los policías le dieron puñetazos y patadas en la cara, en las costillas y en todo el cuerpo, por lo que en el video de Instagram muestra imágenes y videos de los golpes y moretones ocasionados por la agresión de los policías de Monterrey, quienes además se burlaron de ella diciéndole que parecía hombre.

Durante las agresiones Karen, Andrea y un testigo lograron capturar imágenes de las agresiones, pero los elementos les quitaron los celulares para ellos mismos borrar las evidencias, después uno de los policías amenazó a Lucio diciéndole que la iba a golpear si su pareja no borraba la última fotografía que tomó.

“Te voy a verg... si ella no borra esa foto”, le dijo el policía a Lucio, quien pide la ayuda de Javier Navarro, actual encargado del gobierno de Nuevo León, de Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, al actual candidato a la presidencia de México, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez.

“Este llamado no lo hacemos solamente porque pertenecemos a la comunidad LGBT+, porque somos mujeres, sino que también somos ciudadanas y queremos hacer valer nuestros derechos; solicitamos la baja permanente de estos elementos y que se emita un juicio correspondiente a la ley. Si algo nos llega a pasar, hacemos totalmente responsables a las autoridades encargadas de la seguridad pública y vialidad del municipio de Monterrey”, mencionó lucio en el video.