Samuel García se baja de la carrera presidencial: “No participaré en el proceso electoral federal 2023-2024″

Samuel García confirmó este sábado que no contenderá en las próximas elecciones presidenciales y continuará al frente de la administración estatal. A través de un Acuerdo del cual se resaumen funciones en calidad de gobernador constitucional de Nuevo León, el emecista aseguró: “No participaré en el proceso electoral federal 2023-2024″.

El documento señala que en conformidad con el artículo 124 de la nueva Constitución Política del estado Libre y Soberano de Nuevo León el gobernador es el jefe y responsable de la administración pública.

“Ahora bien, pongo del conocimiento de la ciudadanía del estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como gobernador constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la República”, señala García en el documento compartido por su equipo de campaña.

El presente Acuerdo, agrega, es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León.

En el Transitorio se indica que el presente Acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico Oficial del estado.

“Comuníquese al Congreso del estado, para los efectos legales conducentes”.

Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del estado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y con fecha 1 de diciembre de 2023.

Firman Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional de Nuevo León y Javier Navarro, secretario general de Gobierno.