Espero que Luis Enrique Orozco vuelva a la Fiscalía y trabaje por el bien de NL: Samuel García

Lo que el gobernador espera de Luis Enrique Orozco, quien hasta este lunes fue gobernador interino, es que regrese a la Fiscalía y se ponga a trabajar por el bien de Nuevo León.

Samuel García dijo que desde el sábado vio a Orozco muy tranquilo.

Te puede interesar: Luis Enrique Orozco deja gubernatura interina de Nuevo León, Congreso aprueba su renuncia

“Yo con él he trabajado en la Fiscalía y creo que él, como buen abogado, entendió que yo, al no tomar licencia no puede haber un interino, no puede haber dos gobernadores”, expresó.

En su segundo día al frente del estado, García estuvo trabajando con sindicatos y recibió al embajador de Inglaterra, además hizo entrega de 200 nuevos camiones.

“Espero que él (Orozco) regrese a la Fiscalía y se ponga a trabajar por el bien de Nuevo León”.

El ejecutivo dijo que seguirá con su plan de buscar lo mejor para Nuevo León.

“Y le digo al Congreso que si quieren trabajar en un presupuesto, hagámoslo transparente, hagámoslo de vista a la ciudadanía sin chantajes”, expresó, “si así lo hacen le voy a pedir a Carlos Garza (tesorero de NL) que se acerque al Congreso y empiece a ver el mejor escenario para el 2024″.