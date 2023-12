“Yo no voy a contender por la presidencia”, afirma Colosio Riojas

En los últimos días trascendió, sobre todo en la CDMX, que Movimiento Ciudadano buscaría a Luis Donaldo Colosio Riojas para candidatearlo como precandidato a la “silla mayor”, tras la renuncia de Samuel García, pero el alcalde de Monterrey fue contundente: “Yo no voy a contender para la presidencia”.

El munícipe señaló que no ha hablado con Dante Delgado, dirigente de MC, al respecto.

“Pero él sabe cuál es mi decisión firme”, añadió Colosio Riojas.

Sin embargo, lo que sí hará es registrarse como candidato, lo más seguro, para la alcaldía de Monterrey, nuevamente.

“Ya será esta semana (la que viene)... habrá noticias”, advirtió el munícipe.

Colosio Riojas indicó que no haría precampaña.

“Sería distraerme de mi cargo para hacer una precampaña. Por eso, insisto, que será hasta el otro año cuando defina el rumbo de mi carrera... o antes, no vaya a ser...”.

También trascendió que la vieja cúpula del PRI intentaba contactar a Colosio Riojas, pero indicó que “si me han buscado, no me han encontrado”.

“La verdad, ni sé a quién te refieres con el ´viejo, viejo PRI´. ¡Ay, no. Dios me libre, que ni me ubiquen!”, expresó.

Sobre la renuncia de Samuel García a la precandidatura del partido naranja a la presidencia, Colosio Riojas expresó sentirse orgulloso de la decisión del gobernador.

“En Movimiento Ciudadano no tendremos candidato, pero en Nuevo León tenemos gobernador”, indicó, “le dije que le reconozco que ante una evidente crisis de gobernabilidad que se iba a suscitar con un interino, que más allá de sus capacidades, que no las pongo en duda, pero no abonaba a la armonía política en el estado.

“Que (Samuel) haya tomado una decisión, que primero el estado antes que su propia ambición se me hace algo de reconocer.

Y en ese sentido, se lo dije: me siento bastante tranquilo y orgulloso de la decisión que tomó”.