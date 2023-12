“Ya nadie me pela, todo es Marianis, Marianis”, expresa Samuel García sobre popularidad de su esposa

Tras el anuncio del registro de Mariana Rodríguez como precandidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, la influencer se ha vuelto tan popular que ya nadie “pela” a su esposo, el gobernador Samuel García.

Durante la participación del mandatario estatal en los trabajos de demolición y construcción de Villas Bebés en el DIF Capullos, en broma se refirió a su célebre esposa.

“Ver estas villas es una esperanza de lo que el nuevo Nuevo León quiere hacer los siguientes cuatro años que me quedan... porque ya nadie me pela, es puro ¡Marianis, Marianis!, a mí ya nadie me pela”, expresó García.

El gobernador expresó que será el mejor DIF de México.

“¡De toda Latinoamérica!, aquí me la voy a pasar con Marianis, haciendo carnes asadas, posadas. Este miércoles (es la posada), ni me han invitado.

“¡Les digo que nadie se acuerda que soy gobernador!, todo es Marianis y los ‘fosfo-fosfo’“, agregó García.

También advirtió que su esposa será alcaldesa de Monterrey.

La segunda etapa de las villas para bebés tendrá una capacidad para 108 pequeños y los trabajos durarán seis meses.