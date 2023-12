¿Qué pasará con el Presupuesto 2024? Gobierno aún no entrega Paquete Fiscal completo al Congreso

El Congreso citó a Sesión Extraordinaria este jueves, día en que usualmente no sesiona. Foto: Sofi Moreno /Congreso de NL

La semana pasada Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y tesorero de Nuevo León, se comprometió a reunirse con los diputados del Legislativo local para discutir el tema del Paquete Fiscal 2024, esto después de que el Tribunal Superior de Justicia ordenó al Gobierno entregar el Presupuesto completo en un término de tres días hábiles.

“Vamos a hablar con los diputados, puede ser hoy o mañana... durante estos días”, dijo Garza Ibarra tras su participación en la glosa por el Segundo Informe de Gobierno.

El funcionario afirmó, además, que el Presupuesto sería un 11.4% mayor que el anterior.

“Estamos prácticamente en la idea y la ruta de que sea entregado en los próximos días, previa comunicación y trabajo con el Congreso del estado y con el Consejo Nuevo León”, explicó Garza Ibarra.

Añadió que Garza Ibarra añadió que el documento prácticamente está estructurado.

“Maneja un fondo de 3 mil millones de para los municipios, aumento para los organismos autónomos y poderes, uno poco lo que mencionaba de la distribución”, señaló. “Lo que ya sabemos una gran cantidad de cosas que tienen qué ver con los proyectos que se están haciendo, recursos para seguridad, etcétera”.

Prácticamente, reiteró, está estructurado desde hace algunos días.

“Con algunos ajustes que estamos haciendo y con la intención de que haya, obviamente, un proceso rápido y que pueda ser aprobado por el Congreso”, señaló Garza Ibarra.

El Tribunal concedió una suspensión a municipios del PRIAN con la cual presionaba a las finanzas estatales para que cumplieran con el mandato de la Ley de Egresos.

Esta contiene presupuestos del Instituto Electoral, Poder Judicial, Fiscalía General, Comisión de Derechos Humanos, Tribunal Electoral, Instituto de Acceso a la Información, Auditoría Superior, entre otros organismos autónomos.

El tiempo ya pasó y no hubo reunión con los diputados y el paquete completo no se entregó. Si no llegara a presentarse, Nuevo León cumpliría dos años sin Presupuesto en el plazo estipulado por la Constitución, que es del 20 de noviembre.

En esa fecha, Garza Ibarra y Javier Navarro, secretario general de Gobierno, acudieron a la Oficialía de Partes y presentaron el Paquete pero incompleto, solamente el de Ingresos lo que provocó inconformidad entre los legisladores.

El Congreso de Nuevo León tomará previsiones ante esta situación y un primer paso fue programar una Sesión Extraordinaria para este jueves, día en que los legisladores no sesionan de forma ordinaria.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, envió un mensaje a legisladores del PRIAN indicando que no modificarán el Presupuesto de Ingresos si querían recibir el de Egresos.

“Que quede claro para Chale (Carlos de la Fuente) y su séquito. Si votan la Ley de Ingresos, tal cual, y no voy a dejar que muevan una sola coma, lo advierto, si me aprueban la Ley de Ingresos, entonces ya mandaré más tarde una Ley de Egresos que incluye un fondo”.

El presupuesto que se ejerció durante 2023 fue de 140 mil 37 millones de pesos y fue presentado hasta el 9 de enero.

“Estamos entregando el Presupuesto de Egresos para el 2023 en términos generales les voy a leer los aspectos más relevantes. Estamos hablando de un presupuesto equilibrado con la Ley de Ingresos que se presentó en noviembre, son 140 mil millones de pesos”, explicó Garza Ibarra durante una entrevista en ese momento.