Carlos Bremer: “AMLO nunca dice nada… pero es el que más apoya a los deportistas”

Sin silla de ruedas ni bastón, pero todavía con la emoción por el triunfo de la selección mexicana en el World Challenge de futbol, de la Fundación Real Madrid, Carlos Bremer agradeció al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por recibir a los deportistas héroes de Nuevo León en Palacio Nacional.

“Agradecer al presidente este gran momento para los que ahora son nuestros héroes y platicarles un poquito de este medio milagro”, mencionó Bremer.

El empresario regiomontano señaló que AMLO “nunca dice nada pero es el presidente que más ayuda al deporte en la historia, lo conozco y por eso lo aprecio, lo respeto y le agradezco mucho lo que hace por los deportistas”.

López Obrador destacó el entusiasmo de Bremer, quien apoyó enormemente al deporte mexicano en toda la medida de lo posible, el ejemplo más notorio de esto es el boxeador jalisciense Canelo Álvarez.

“Ni silla de ruedas ni bastón, Carlos Bremer está tan emocionado… está al 100″, señaló AMLO. Al inicio de aquella mañanera, López Obrador destacó que el triunfo mexicano llena a todos de orgullo.

“Vamos a hablar de algo relacionado con el deporte, con el triunfo que obtuvieron niñas, niños en el futbol; son niñas y niños de Nuevo León por eso nos acompaña el ciudadano gobernador Samuel García”.

“Es un ejemplo para todos los niños, los adolescentes, para todos los deportistas de México. Es algo que nos llena de orgullo y esto lo va a explicar Carlos Bremer, el promotor de esta acción; es promotor del deporte y cómo ayuda mucho a todos los deportistas. Por parte del Gobierno de la República les vamos a entregar reconocimiento”, añadió el mandatario.

“El Real Madrid es uno de los equipos más populares. Su fundación está en 45 países y cuando estuvimos allá, con el presidente del club le pedimos que, cuando hubiera oportunidad, nos incluyera en la fundación para los niños mexicanos”.

Recordó que al paso del torneo, la selección mexicana fue avanzando y derrotando a equipos que siempre han sido un “dolor de cabeza” para México: Estados Unidos y Brasil.

“Les platicamos de otros niños gloriosos en el 57, primeros en pegarle a Estados Unidos en béisbol y ellos nos respondieron: ‘Nos vamos a traer la copa’”.

La selección se formó con chicos de Centros Comunitarios, por eso el triunfo es increíble. “Estados Unidos acabó haciéndose fan (de los neoleoneses) y en la final apoyaron a México en el partido contra Alemania”, añadió Bremer.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que los futbolistas son tan buenos que seguramente irán por el bicampeonato de la World Challenge el próximo año.

Destacó que en los Centros Comunitarios se tiene a deportistas destacados y ejemplo de ello fueron los 12 seleccionados que lograron derrotar a equipos como España, Alemania y Brasil.

Lo que lograron fue una hazaña y en eso me quiero enfocar, uno porque representan a todo Nuevo León, son los mejores de 41 Centros Comunitarios. De parte del Gobierno del Estado no me queda más que dar seguimiento a sus carreras profesionales, que como dice el presidente el deporte es la mejor opción para forjar su futuro y vocación

— expresó García