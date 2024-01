Área metropolitana de Monterrey presenta niveles de contaminación extremadamente altos

Aunque apenas va poco más de una semana del 2024, la calidad del aire en el área metopolitana de Monterrey ha ido de “mala” a “extremadamente mala” y este miércoles 10 de enero, al menos ocho de las 15 estaciones de monitoreo ambiental registraron niveles hasta cuatro veces superiores a la norma de salud.

Por la mañana, las estaciones Escobedo y Centro de Monterrey se encontraban en color morado, lo cual significa que la calidad del aire era “extremadamente mala”.

Al mediodía, alrededor de las 13:00 horas, únicamente San Nicolás permanecía en morado, pero cinco estaciones más, entre ellas Juárez, Escobedo y Monterrey, estaban en rojo lo cual significa que tienen una muy mala calidad del aire.

El resto, excepto Santa Catarina, que se encontraba en mantenimiento, eran de color naranja, que tienen mala calidad en el aire que respiran sus habitantes.

Después de las celebraciones por la llegada del Año Nuevo la contaminación comenzó a empeorar por la pirotecnia que, a pesar de estar prohibida en el estado, se usó a manera de celebración.

Sin embargo, la mayor parte de los días la calidad del aire ha ido de mala a extremadamente mala, salvo algunos municipios.

Aumentan pacientes por alergia

José Manuel Ramos, alergólogo, aseguró que desde el día 2 de enero hasta este miércoles, se ha incrementado en su consulta el número de pacientes con padecimientos por la contaminación.

“Vienen personas afectadas, desde algo tan simple como ojos irritados hasta rinits, padecimientos de garganta y muchas dolencias más que podemos pensar que no son graves, pero si estamos demasiado expuestos a agentes contaminantes se pueden agravar y hasta podrían causar la muerte de una persona”, explicó.

Por ejemplo, dijo, la rinitis que es una de las afecciones más comunes y puede confundirse con gripe o catarro y tomar medicamentos de venta libre que no van a ayudar a la persona.

“Siempre es importante no automedicarse y acudir con el médico para tener un diagnóstico certero y el tratamiento correcto”.

Ramos señaló que la consulta en estas primeras semanas del año subió hasta un 25%, lo cual no es del todo bueno.

“Los pacientes creen que están atravesando por un cuadro de resfriado pero cuando les damos el diagnóstico correcto se sorprenden porque no creen que la pésima calidad del aire que estamos respirando les afecte de esta manera”, añadió el especialista,

Ramos enumeró una serie de padecimientos provocados por la contaminación:

1.- Neumonía.

2.- Bronquitis crónica.

3.- Rinitis.

4.- Asma bronquial.

5.- Cáncer pulmonar.

6.- Cardiopatía isquémica.

“Cuando una persona está expuesta a la contaminación del aire puede sufrir estrés oxidativo, sus células se inflaman. Esto sentaría las bases para padecimientos crónicos y hasta desarrollar cáncer, especialmente de pulmón.

“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es cancerígena para la gente”.

¿Qué se puede hacer?

Ramos indicó que el uso del cubrebocas es esencialmente útil para no exponerse tanto a la mala calidad del aire.

“Yo siempre recomiendo a mis pacientes el uso del la mascarilla. Desgraciadamente, cuando se dio por terminada la pandemia por covid la gente dejó de usarlo y se volvió a exponer.

La rinitis alérgica puede confundirse con catarro o resfriado.o Foto: Dreamstime

“En una ciudad como Monterrey tenemos que adoptar el uso diario del cubrebocas, si es posible tricapa, para no estar ta expuestos a contaminantes”, añadió.

También, dijo, es importante no salir en horas en las que haya mayores niveles de contaminación.

“Monitorear la calidad del aire es otra buena idea”.

No fumar, no hacer fogatas, no hacer uso constante del carbón ni de la leña son otras maneras de estar expuesto a partículas dañinas para el cuerpo.