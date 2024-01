Samuel García afirma que ¡de ya! Monterrey tendrá seguridad de tres pisos

Por a falta de policía municipal completa Fuerza Civil realiza tareas que no le corresponden. Foto: Cortesía Fuerza Civil

Al ser Monterrey la única capital estatal, a nivel México, que no tiene policía completa, el gobernador Samuel García anunció que ¡de ya! las zonas norte y sur de la ciudad tendrán tres pisos de seguridad.

Durante el evento de entrega de tarjetas Me Muevo y de nuevas unidades del transporte público, el ejecutivo estatal señaló que esta administración sí cumplirá.

“Aquí en el norte (de la ciudad) no hay patrullas del municipio y ven, pero rara vez, las pickups de Fuerza Civil porque el PAN y la vieja política incumplieron. Hoy somos la única capital, ¡fíjense, nada más!, somos la única capital de todo México que no tiene su policía terminada”.

Indicó que así es imposible gozar de la seguridad que tienen otros municipios.

“Si no tenemos la principal y la más próxima policía de primer piso, que se llama Fuerza Regia, Policía Regia, tiene que venir la Policía Estatal que debe estar en las fronteras, blindando a Nuevo León del crimen organizado, hacer tarea de patrullaje y de inteligencia”, explicó García.

El gobernador añadió que los gobiernos del PRI no cumplieron sus promesas (en tema de seguridad).

“Y tampoco avanzaron un solo metro de Policía Municipal”, señaló el mandatario estatal, “y eso que decía el vato que era policía (el anterior secretario de Seguridad) y que la especialidad y la chin... No avanzó un metro de seguridad y siguió dejando el norte de Monterrey sin patrullas de Policía Regia... llegó el bruto de ´El Bronco´ y ¡menos!, ese no hizo nada, al contrario, para atrás”.

Hoy, afirmó García, les quiero decir que su alcalde (Luis Donaldo Colosio Riojas) ya, al menos, avanzó y ya cubre toda la parte noroeste, es toda la parte de Leones. ¡Ya, por fin!, Monterrey abarca más policía, pero el compromiso es aquí en el norte porque es donde más inseguridad existe en todo Nuevo León.

“Por eso, yo he pedido que a partir ¡de ya! sí o sí les vamos a cumplir. No es fácil, no es rápido pero sí queremos que en los siguientes dos años Monterrey pueda abarcar el norte y el sur”.

Y, como cualquier otra ciudad en el mundo, destacó, los habitantes puedan tener tres pisos de seguridad.

“Uno, la municipal que se encarga de inteligencia, patrullaje, faltas administrativas y menores. Segundo, la Fuerza Civil que son la mejor policía de México, para la segunda etapa que es de choque, de reacción.

“Y, por supuesto, un tercer piso que es la Guardia Nacional y el Ejército cuando ya tenemos eventos grandotes. Eso merece Nuevo León y eso merece Monterrey ¡y se los vamos a cumplir! va a tener Monterrey policía completa hoy con Colosio y mañana ya veremos”, añadió.