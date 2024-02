“Espero que la razón prevalezca”: secretario de Medio Ambiente sobre juicio de amparo de la Refinería

Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, espera que la razón prevalezca y confía en que la jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa, dé la razón al Gobierno del estado en la pugna que sostiene contra la Refinería de Cadereyta.

El titular de Medio Ambiente informó que este miércoles se tenía programada la audiencia incidental dentro del juicio de amparo promovido por Pemex.

Martínez reiteró que presentaron evidencias visuales de los vuelos en dron, lo que reporta la estación ubicada en la zona, como es la dispersión de partículas, y los estudios de la NASA, así como el de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Yo espero que la razón sea la que prevalezca en la decisión que tome la jueza para que se invierta en los equipos anticontaminantes, que ya sabemos que no están funcionando correctamente, unos no funcionan y otros no están funcionando correctamente”, aseguró Martínez.

El funcionario aprovechó para aclarar los datos del estudio de Análisis de Informe final del proyecto de Caracterización química de partículas suspendidas PM2.5 en el área metropolitana de Monterrey, en el que se precisa que la refinería contribuyó con un 7% en la emisión de dicho contaminante en febrero de 2020 y 6% en mayo de 2021, es decir, muy poco.

Sin embargo explicó que en este no se incluyeron los sulfatos, que es el principal componente que sale de la planta de Pemex a través de las emisiones de dióxido de azufre.

“Al no ponerse los sulfatos en la refinería como fuente indirecta, no es que emita la mayor parte de las emisiones que sean sulfatos lo que emite, sino dióxido de azufre, pues al no poner los sulfatos aquí, claro que la refinería quedó en ese 7% por ciento, entonces es muy importante esta información porque si así fuera, pues estuviéramos perdiendo el tiempo con todo lo que estamos haciendo”, detalló Martínez.

Empiezan visitas a empresas

La Secretaría de Medio Ambiente realizó visita a Cemex, donde se revisó el Centro de Control de la cementera.

Para constatar que están avanzando en sus proyectos de inversión los cuales deberán estar dirigidos a reducir sus emisiones contaminantes, la Secretaría de Medio Ambiente inició el proceso de revisar las empresas que forman parte del Plan Integral de Gestión Estratégica de Calidad del Aire (Pigeca).

Martínez detalló que el martes se realizó una visita a Cemex, que tiene previsto destinar 630 millones de pesos entre algunas modificaciones, en las que destaca la instalación de domos para evitar que se levante el polvo.

“Diez empresas de Nuevo León comprometieron ya recursos con proyectos específicos que nos explicaron en su momento y ahora iniciamos las visitas para constatar que esos proyectos estuvieran ya con los recursos asignados o en proceso de asignación, y se estuvieran construyendo las adecuaciones; ayer (el martes) estuvimos en la planta de Cemex.

“Se van a establecer domos para evitar la que se levante polvo. Estuvimos revisando las diferentes proyectos, no es toda la presentación que recibimos ya mayores informes pues pueden acudir también con ellos para que les expliquen, pero bueno, así vamos a estar visitando todas las empresas que se vayan sumando al Pigeca”, dijo Martínez.

El funcionario indicó que pudo conocer el Centro de Control de la cementera, en el cual se lleva a cabo el monitoreo continuo de emisiones que hay en los diferentes hornos, y presentó el resumen de los proyectos de inversión de la empresa como el manejo de clínker, manejo de adiciones, colectores de polvo, modernización de envases colectores, confinamiento de almacenes y cribas, banda tubular, entre otros.