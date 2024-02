Seguirá contaminando: jueza ampara a Refinería, pero Gobierno de NL presentará recurso de revisión

La Refinería de Cadereyta podrá seguir operando sin problema, hasta un año más, después de que la jueza Jeny Jahaira Santana Albor, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa,otorgó la suspensión de amparo definitiva a Pemex, sin tomar en consideración las pruebas presentadas por el estado de que la planta sí contamina.

Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, reveló que, sin embargo, presentarán un recurso de revisión contra la suspensión definitiva.

Te puede interesar: Con o sin amparo, la Refinería tendrá que demostrar que no contamina

“Las pruebas del Estado no fueron admitidas por la jueza porque, según su criterio, no tenían nada qué ver con el acta de inspección... si por algo fuimos, fue precisamente por las emisiones de la Refinería y Pemex no presentó evidencia necesaria para asegurar que no contamina Nuevo León”, expresó Martínez en el Nuevo León Informa de este lunes.

Entre las pruebas desechadas, agregó el funcionario, destacan:

1.- Actas de inspección.

2.-Dictamen técnico de la Agencia de la Calidad del Aire.

3.- Oficios de información a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a Petróleos Mexicanos, y a la FGR.

4.- Estudios de salud de las afectaciones por benceno.

5.- Estudio sobre la reducción de emisiones durante el paro de seis días de la Refinería.

6.- Videos y fotografías.

7.- Inspección judicial.

8.- Notas de prensa.

Martínez indicó que el juicio de amparo que puede durar un año o más.

“Mientras Pemex tenga esta suspensión no podemos actuar en consecuencia”, aseguró. “Ya no estamos para preguntar si es o no la Refinería, ya estamos para dar soluciones”.

El secretario de Medio Ambiente señaló que continuarán insistiendo.

“Las pruebas son obvias, la situación es obvia. Tenemos confianza en que la jueza cambiará su resolución. ¡Exigimos que la jueza tome en cuenta acate las ordenes!”.

Incendio en la Refinería

La mañana de este lunes se registró un incendio en la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta. El siniestro se produjo alrededor de las 07:30 horas, pero fue controlado.

Te puede interesar: Aprueban 61.50% de los neoleoneses que planta de Pemex en Cadereyta sea clausurada

Martínez señaló que esto afectó aún más la calidad del aire en el área metropolitana.

“No se registraron lesionados”, afirmó el funcionario estatal.