“Puedo ser de mucha utilidad”: Mauricio Cantú González es la cara de Morena para la alcaldía de Monterrey

Con 36 años de edad, 10 de ellos dedicados a la docencia en la UANL y en la UNAM, Mauricio Cantú González, es el el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Monterrey, un puesto para el que se siente preparado porque es una persona dedicada a la que le gusta dar resultados.

El vecino de la colonia San Jerónimo es abogado, egresado de la Universidad Libre de Derecho de Monterrey tiene, además, una Maestría en Administración Militar para la Seguridad en Defensa Nacional y estudió durante dos años en Chicago.

“Me gusta cumplir mi palabra”, dijo sobre la posibilidad de gobernar la ciudad. “Monterrey tiene más de 5 millones de habitantes y hay muchas cosas por hacer, no puedo decir propuestas concretas hasta el 31 de marzo, que inicia la campaña, yo sí me acoto a la normativa electoral.

“Pero sí puedo decir que hay muchas cuestiones que ya tenemos diagnosticadas y que se van a hacer propuestas muy concretas como oferta para la gente de Monterrey”.

Cantú González recordó que la semana antepasada fue cuando le preguntaron si lo podían encuestar desde la Comisión de Elecciones del Partido.

“Para mí fue un honor, desde muy joven me he enfocado mucho en la Academia, tengo dos maestrías y una especialidad. Soy profesor a nivel universitario en la Autónoma de Nuevo León y en la UNAM donde doy clases de Derecho Parlamentario, y siempre me ha gustado la investigación”, expresó. “Estoy por el lado científico de la política y, la verdad, es que no había trabajado estructuras, no había hecho el trabajo que muchos se enfocan en andar generando ese tipo de apoyo territorial”.

El morenista, quien fue vocero de Claudia Sheinbaum en Nuevo León, adelantó que desde una posición como funcionario del Poder Ejecutivo se pueden hacer muchas cosas por el bienestar de los regiomontanos.

“El mayor honor que pueda tener uno es ser presidente municipal de su ciudad, inclusive gobernador porque desde ahí se pueden hacer muchas más cosas que desde el Legislativo”, indicó. “Dentro del Congreso, como diputado, tú eres uno más de 500 (legisladores) a nivel federal y eres uno más de 42 cuando eres diputado local.

“Las decisiones, a veces, se entorpecen y aparte de eso no tienes un equipo de analistas, de asesores para solucionar temas. No tienes presupuesto para los problemas que aquejan a la gente, como la movilidad y eso entorpece mucho la función de un legislador”.

Pero, agregó Cantú González, si ya eres funcionario: Presidencia de la República, gubernatura o alcaldía de la importancia de Monterrey, ya hay muchas cosas que puedes hacer para impactar positivamente a millones de mexicanos.

No oculta que para él sería una un honor poder dirigir a la ciudad que padece de problemas de seguridad, un tema que preocupa a Cantú González.

“No puedo entrar en propuestas pero sí puedo decir que fui el promedio más alto, con 96 en la Maestría en Administración Militar para la Seguridad en Defensa Nacional”, reveló. “La cursé hace siete años, es una Maestría que, los que entran, tienen que estar aprobados por el secretario de la Defensa Nacional”.

Dijo que solamente ingresan generales brigadieres y coroneles. Y de parte de la Marina, contraalmirantes y capitanes de navío.

“Esos fueron mis compañeros de la Maestría. Estuve en el Colegio Militar que esta en Popotla, muy cerca del Zócalo en Ciudad de México y estás, intensamente, un año viendo todos los temas de Seguridad Nacional, estás investigando de Seguridad Pública, de Energía, de Desarrollo Urbano... te dan clases gobernadores, secretarios del Gobierno Federal, de Hacienda...”.

Ser graduado de la carrera de Derecho en Monterrey, donde obtuvo Mención Honorífica, le ha llevado siempre a dar resultados positivos en lo que se propone.

“Por eso mismo yo creo que el partido decidió encuestarme porque si tú me ´googleas´ no hay una sola nota negativa en mi contra. No voy a hablar mal de los demás, pero sí puedo decir que he tenido una trayectoria impecable, me gusta trabajar con base en resultados y sí estoy convencido, si no, no estaría dispuesto a ser el candidato. Sí estoy convencido de que puedo ser de mucha utilidad”, afirmó Cantú González.