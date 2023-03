Si gobernador y diputados no entran en razón el Senado disolvería poderes en NL

Los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León quedarían disueltos, de acuerdo a las atribuciones del Senado de la República, en caso de que no lleguen a ponerse de acuerdo y la ingobernabilidad persista en el Estado.

Este martes un grupo de ciudadanos, acompañados por el diputado federal de Morena, Mauricio Cantú, presentó en la Oficialía de Partes del Congreso, un escrito-notificación en el que se informa al Legislativo que en el Senado de la República se formará una comisión para buscar soluciones a la tensón entre Samuel García y los 42 diputados.

“Estamos presentando un escrito-notificación dado que desde la semana pasada yo acompañé al grupo de ciudadanos, que están muy preocupados, al igual que un servidor, porque hay una ingobernabilidad en el Estado. El poder Ejecutivo, el gobernador y el Congreso no se están poniendo de acuerdo, no están trabajando en coordinación y hay tantos temas que nos aquejan”, explicó Cantú.

El diputado expresó que Nuevo León atraviesa por una situación que ya es noticia nacional.

“Monterrey es la ciudad en todo México en la que se pierde más tiempo en traslados a los centros de trabajo… han aumentado los delitos de alto impacto, vemos la tendencia en los últimos 10 meses y esto tiene qué ver con que la Fiscalía está acéfala, no tiene titular y deriva en un problema para los 5.8 millones de neoleoneses… y ¡también está el tema del aire!”.

Cantú añadió que si no hay esta coordinación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo obviamente no se va a avanzar en temas prioritarios.

“Estos asuntos no se van a solucionar, tantos problemas que nos aquejan”, destacó Cantú. “En el tema del agua, Conagua ya està previendo que va a haber cortes masivos. Pero los cortes van a estar peor porque la sequía va a estar peor y no se ha solucionado como lo ha dicho el gobernador”.

Cantú reiteró que si no se ponen de acuerdo los 42 diputados con el Ejecutivo no habrá avances.

“Lo que queremos es que se solucione este ´in pass´, es una petición muy legítima. Yo les di el apoyo a compañeros para que fueran a México, a que presentaran este documento ante el Senado de la República”.

A pesar de que son “bicamarales”, explicó Cantú, de acuerdo al Artículo 765 Fracción VI de la Constitución es una facultad exclusiva del Senado y en un caso extremo, inclusive, se pueden disolver los poderes.

“En cualquier estado de la República cuando no haya gobernabilidad y esta es una crisis institucional”.

Cantú reveló que se se va a conformar una comisión en el Senado para buscar soluciones a este problema.

“Estaría formada por un grupo de senadores que mediarían entre el gobernador y los 42 diputados para que se solucionen las diferencias porque los únicos afectados somos los ciudadanos”.

Los tres poderes, añadió Cantú: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial no tienen qué estar de acuerdo en todo, pero sí avanzar sobre coincidencias.

“Hay una lucha de egos, por vanidad de los diputados locales, por vanidad del gobernador no se pueden poner de acuerdo”, expresó Cantú.

El escrito-notificación fue presentado en la Oficialía de Partes del Congreso. Foto: Cortesía

La integración de la comisión ya se solicitó y se espera que, a más tardar el miércoles, quede integrada.

“Si la comisión no hace que entren en razón los poderes que nos representan a todos, va a tener que haber una disolución de poderes. No hemos pedido todavía esto, pero podría suceder si ellos no entienden que están actuando en contra de toda la ciudadanía”, dijo el legislador federal.